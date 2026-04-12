وزير الطيران: عودة تدريجية لرحلات الخليج بدءًا من 17 أبريل

أكد الدكتور سامح الحفني، وزير الطيران المدني، عودة حركة الطيران تدريجيًا إلى عدد من دول الخليج، بعد الحصول على تصاريح تشغيل الرحلات إلى دبي وأبوظبي والشارقة.

وقال سامح الحفني، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج “الحكاية”، عبر فضائية “أم بي سي مصر”، أن تحديد تشغيل الرحلات لا يعتمد فقط على اتفاقيات النقل الجوي، بل يخضع لسلطات الطيران المدني في الدول المقصودة.

وأشار إلى أنه تم الاتفاق على استئناف الرحلات إلى الرياض وبغداد وعمّان، على أن تبدأ بواقع 3 رحلات اعتبارًا من 17 أبريل.



وتابع وزير الطيران، أنه تمكنا من نقل الغالبية العظمى من الركاب العالقين بالخارج خلال فترة الحرب، مؤكدا أن عمليات الإعادة تمت وفق الإمكانيات المتاحة وفي ظل ظروف استثنائية.