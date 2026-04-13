قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
غارة إسرائيلية في جنوب لبنان تحصد 4 شهداء وتستهدف مسعفين بالصليب الأحمر
الصحة: سلامة المواطنين النفسية ركيزة أساسية في أولويات الدولة
ترامب يجدد تهديده باستهداف البنية التحتية الإيرانية ويعد بفرض حصار مشدد
مصرع شابين في انقلاب دراجة نارية بقنا
النفط يحلق فوق 100 دولار مجددا.. تعثر مفاوضات واشنطن وطهران يشعل الأسواق
عامر العمايرة: لوائح فيفا لا تمنح الأندية حق الاطلاع على الـ VAR
صامويل أمادي: التسجيل في مرمى الأهلي إنجاز كبير
العالم يغلي وهرمز يشتعل.. وترامب مشغول بـ الضربة القاضية في حلبة ميامي
سقوط حليف ترامب.. أوربان يقر بالهزيمة في انتخابات المجر وسط ارتياح أوروبي واسع
مشروع مونوريل غرب النيل.. نقلة نوعية في النقل الأخضر
وزير الطيران: عودة تدريجية لرحلات الخليج بدءًا من 17 أبريل
الجيش الأمريكي: حصار مشدد على مواني إيران بدءا من صباح الاثنين
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

ترامب يجدد تهديده باستهداف البنية التحتية الإيرانية ويعد بفرض حصار مشدد

ترامب
ترامب
القسم الخارجي

كشفت تقارير أمريكية أن الرئيس دونالد ترامب يدرس خيارات تصعيد جديدة تجاه إيران، في أعقاب تعثر محادثات إسلام آباد، وسط توجهات تجمع بين الضغط العسكري والتحركات البحرية.

وبحسب ما نقلته صحيفة "وول ستريت جورنال" عن مسؤولين في الإدارة الأمريكية، فإن من بين السيناريوهات المطروحة تنفيذ ضربات محدودة تستهدف مواقع إيرانية، كخيار للرد على التطورات الأخيرة دون الانزلاق إلى مواجهة شاملة.

وأوضحت المصادر أن ترامب ناقش هذه الخيارات خلال اجتماع عقد الأحد، حيث تم تقييم البدائل المتاحة للتعامل مع الوضع، مع استبعاد اللجوء إلى قصف واسع النطاق في الوقت الراهن، تجنبًا لتداعيات قد تؤدي إلى زعزعة استقرار المنطقة.

في المقابل، برز خيار فرض حصار بحري على مضيق هرمز كأحد أبرز الإجراءات قيد الدراسة، حيث وصفه مسؤولون بأنه "الخيار الأقل كلفة" مقارنة بالتصعيد العسكري المباشر، ويهدف إلى كبح ما تعتبره واشنطن ضغوطًا إيرانية متزايدة.

ورغم هذا التصعيد في اللهجة، أشارت المصادر إلى أن ترامب لا يزال يترك الباب مفتوحًا أمام الحلول الدبلوماسية، مؤكدًا استعداده للعودة إلى طاولة المفاوضات إذا ما توفرت الظروف المناسبة.

وفي سياق متصل، جدد الرئيس الأمريكي تهديده باستهداف البنية التحتية الإيرانية، بالتوازي مع الاستعداد لفرض حصار أكثر تشددًا خلال المرحلة المقبلة، ما يعكس توجهاً نحو تصعيد محسوب يجمع بين الضغط العسكري والسياسي.

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

منحة التموين

1600 جنيه على البطاقة.. طريقة الحصول على منحة التموين وآخر موعد لصرفها

مرتبات

بالتفاصيل.. لو انت موظف أعرف مرتبك بعد زيادة الحد الأدني للأجور

البنزين

بعد هبوط النفط عالميا.. أسعار البنزين والسولار وفقاً لآخر تحديث

صورة أرشيفية

أحد جيران بلوجر الإسكندرية يروي تفاصيل اللحظات الأخيرة في حياتها

حسن نصرالله

حبس حتى الاختناق.. وزير الدفاع الإسرائيلي يكشف اللحظات الأخيرة في حياة حسن نصرالله

المجلس الاعلى لتنظيم الإعلام

بعد قرار الأعلى للإعلام حول سيدة الإسكندرية.. الحبس 6 أشهر عقوبة نشر صور تنتهك الخصوصية

صورة من الحادث

الأم رمت طفلها في النيل لتنقذه.. شاهد عيان على حادث عبارة سوهاج يروي مفاجآت صادمة

سعر الذهب

تراجع جميع الأعيرة مجددًا.. مفاجأة في سعر الذهب اليوم الأحد

ترشيحاتنا

الدكتور محمود الهواري

البحوث الإسلامية: الأمَّة تعيش واقعًا معقَّدًا | صور

صلاة الطفل

أمين الفتوى: الابتلاء قد يكون رفعًا للدرجات أو تكفيرًا للذنوب

دار الإفتاء

هل يجوز للمرأة تولي دفن النساء؟.. أمينة الإفتاء تجيب

بالصور

ليلة من زمن الفن الجميل.. حميد الشاعري يشعل أبوظبي بحفل كامل العدد.. ولفتة إنسانية لعروسين

حميد الشاعري
حميد الشاعري
حميد الشاعري

تامر حسني يستعد لحفل مع فريش مونتانا في العين السخنة| صور

تامر حسني
تامر حسني
تامر حسني

إعصار 4.. تدريب مصرى هندى بالميادين القتالية لقوات الصاعقة

انطلاق فعاليات التدريب المصري الهندي المشترك إعصار4
انطلاق فعاليات التدريب المصري الهندي المشترك إعصار4
انطلاق فعاليات التدريب المصري الهندي المشترك إعصار4

فيديو

مسلم

أيه يا حلوة.. مسلم يطرح أحدث أغانيه

خالد الصاوي

خالد الصاوي يكشف كواليس أدواره التاريخية وأزمته الصحية وينفي شائعة «النسناس»

بسمة وهبة

السبب غريب .. بسمة وهبة تضرب مطربا على الهواء

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: اليوم العالمي للتوحد.. بين الوعي الشكلي والحق في حياة كريمة

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: الزوجة.. منبع العطاء

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: الفراعنة والحداثة

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب : جولة في شارع الأشراف

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: زينة الحياة

المزيد