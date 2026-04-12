قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
هل الميت يُعذَّب في قبره إذا كان عليه ديون؟.. أمين الإفتاء يجيب
سعر صرف الدولار في البنك الأهلي المصري اليوم
الأم رمت طفلها في النيل لتنقذه.. شاهد عيان على حادث عبارة سوهاج يروي مفاجآت صادمة
عمرو الشوبكي: إنهاء المفاوضات في إسلام أباد ورقة ضغط أمريكية على أيران
الأهلي يستعين بتصريحات رويز لتصعيد الأزمة مع اتحاد الكرة إلى وزير الرياضة| خاص
رأسية مونيز.. صن دوانز يتقدم على الترجي في نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا
خطوات تصعيدية من جانب الأهلي للرد على الأزمة مع اتحاد الكرة| تفاصيل
تصعيد دولي محتمل.. كوبا تهدد بالرد العسكري حال أي استهداف أمريكي
عمرو أديب: الرئيس السيسي الوحيد القادر على التوجيه بإصدار قانون جديد للأحوال الشخصية
موعد صرف مرتبات أبريل 2026 .. بشرى لـ4.5 مليون موظف
رئيس خارجية الشيوخ: إسرائيل لن تهيمن عسكريًا.. واتفاق مؤقت مع إيران
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تحقيقات وملفات

الأم رمت طفلها في النيل لتنقذه.. شاهد عيان على حادث عبارة سوهاج يروي مفاجآت صادمة

رنا أشرف

خيم الحزن على أهالي مركز المراغة بمحافظة سوهاج، بعدما سقطت سيارة في مياه نهر النيل من أعلى العبارة ، في حادث مأساوي هز مشاعر الجميع. 

لم يكن المشهد مجرد حادث عابر، بل قصة وجع إنساني مؤلم، بعدما ابتلعت المياه سيدة مسنة وأبنتها و3 من أحفادها في لحظات خاطفة، تاركة خلفها صدمة واسعة وقلقًا يزداد مع استمرار البحث عن الطفلين المفقودين، وسط دعوات الأهالي بعودة الروح إلى هذا المشهد المأساوي.

أبو هيثم: “كنت في موقع الحادث بعد 5 دقائق.. والعبارة خطر يهدد حياة الآلاف”

قال أبو هيثم، أحد شهود العيان على حادث سقوط سيارة في مياه نهر النيل بعبارة جزيرة الشورانية في تصريحات خاصة لموقع صدى البلد : “وصلت إلى مكان الحادث بعد نحو خمس دقائق فقط من وقوعه، وشاهدت حالة من الذعر بين الأهالي ومحاولات سريعة لإنقاذ من يمكن إنقاذه”.

وأضاف: “جزيرة الشورانية يتجاوز عدد سكانها 70 ألف نسمة، وهي محاطة بنهر النيل من جميع الجهات، ولا توجد وسيلة للعبور سوى العبارة النهرية، التي تمثل خطرًا مستمرًا على حياة المواطنين، نظرًا لطبيعتها غير الآمنة”.

وأوضح أبو هيثم: “ كانت العبارة تقل عددًا من السيارات، وقبل تحركها مباشرة سقطت إحدى السيارات في المياه، وكانت بداخلها أسرة مكونة من الجدة، والأم، وثلاثة أطفال، في مشهد مأساوي صعب”.

محاولة إنقاذ بطولية.. الأم تلقي طفلها في المياه لينجو من الموت

وتابع: “في لحظة سقوط السيارة، قامت الأم بإلقاء أحد أطفالها في المياه في محاولة لإنقاذه، وبالفعل نجحت قوارب الصيد الموجودة في المكان في انتشاله حيًا، لكن للأسف خلال دقيقة واحدة فقط ابتلعت مياه النيل السيارة بالكامل”.

تحرك عاجل.. الإنقاذ النهري يبدأ البحث 

وأشار إلى أن: “قوات الإنقاذ النهري، والشرطة، وسيارات الإسعاف وصلت فورًا إلى موقع الحادث، وبدأ الغواصون أعمال البحث، وتمكنوا من انتشال أول جثمان، وهو للجدة، ثم تم استخراج السيارة لاحقًا، لكن لم يتم العثور بداخلها على باقي الضحايا”.

واختتم أبو هيثم تصريحاته قائلًا: “حتى الآن، لا تزال أعمال البحث مستمرة عن الأم وطفلين مفقودين، ونطالب بشكل عاجل بإنشاء كوبري يربط الجزيرة بمركز المراغة، لإنهاء معاناة الأهالي ومنع تكرار مثل هذه الحوادث المأساوية”.

سقوط تمناية في نهر النيل بسوهاج قرية المراغة سوهاج

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

منحة التموين

1600 جنيه على البطاقة.. طريقة الحصول على منحة التموين وآخر موعد لصرفها

مرتبات

بالتفاصيل.. لو انت موظف أعرف مرتبك بعد زيادة الحد الأدني للأجور

البنزين

بعد هبوط النفط عالميا.. أسعار البنزين والسولار وفقاً لآخر تحديث

صورة أرشيفية

أحد جيران بلوجر الإسكندرية يروي تفاصيل اللحظات الأخيرة في حياتها

الإيجار القديم

إلغاء طرد المُستأجر .. مفاجآت جديدة بشأن قانون الإيجار القديم «تحت القبة»

المجلس الاعلى لتنظيم الإعلام

بعد قرار الأعلى للإعلام حول سيدة الإسكندرية.. الحبس 6 أشهر عقوبة نشر صور تنتهك الخصوصية

حسن نصرالله

حبس حتى الاختناق.. وزير الدفاع الإسرائيلي يكشف اللحظات الأخيرة في حياة حسن نصرالله

سعر الذهب

تراجع جميع الأعيرة مجددًا.. مفاجأة في سعر الذهب اليوم الأحد

ترشيحاتنا

محافظ كفر الشيخ

قبل شم النسيم.. ضبط 940 كيلو من اللحوم والأسماك غير الصالحة بكفر الشيخ

الأعمال

جهاز التطوير والتجميل يستجيب لشكاوى المواطنين ويقضي على بؤرة قمامة بأرض الفروسية بحي ثالث

كلب ضال

قنا .. كلب ضال يهاجم ويعقر 10 أشخاص فى قرية الحجيرات

بالصور

ليلة من زمن الفن الجميل.. حميد الشاعري يشعل أبوظبي بحفل كامل العدد.. ولفتة إنسانية لعروسين

حميد الشاعري
حميد الشاعري
حميد الشاعري

تامر حسني يستعد لحفل مع فريش مونتانا في العين السخنة| صور

تامر حسني
تامر حسني
تامر حسني

إعصار 4.. تدريب مصرى هندى بالميادين القتالية لقوات الصاعقة

انطلاق فعاليات التدريب المصري الهندي المشترك إعصار4
انطلاق فعاليات التدريب المصري الهندي المشترك إعصار4
انطلاق فعاليات التدريب المصري الهندي المشترك إعصار4

دودة الأنيساكس في أسماك الرنجة المخاطر الصحية وطرق الوقاية

دودة الأنيساكس في أسماك الرنجة المخاطر الصحية وطرق الوقاية
دودة الأنيساكس في أسماك الرنجة المخاطر الصحية وطرق الوقاية
دودة الأنيساكس في أسماك الرنجة المخاطر الصحية وطرق الوقاية

فيديو

خالد الصاوي

خالد الصاوي يكشف كواليس أدواره التاريخية وأزمته الصحية وينفي شائعة «النسناس»

بسمة وهبة

السبب غريب .. بسمة وهبة تضرب مطربا على الهواء

الجيوش الميدانية والمناطق العسكرية تفتح أبوابها للاحتفال مع أطفال مصر بيوم اليتيم

الجيوش الميدانية والمناطق العسكرية تفتح أبوابها للاحتفال مع الأطفال بـ يوم اليتيم

نمير عبد المسيح

نمير عبد المسيح: أتفهم عدم جماهيرية الفيلم الوثائقي لدى الجمهور.. خاص بالفيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: اليوم العالمي للتوحد.. بين الوعي الشكلي والحق في حياة كريمة

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: الزوجة.. منبع العطاء

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: الفراعنة والحداثة

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب : جولة في شارع الأشراف

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: زينة الحياة

المزيد