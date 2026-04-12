محافظ سوهاج يتابع حادث سقوط سيارة في نهر النيل بالمراغة| صور

كلف اللواء طارق راشد محافظ سوهاج، كمال سليمان نائب المحافظ، واللواء أ.ح أحمد السايس السكرتير العام للمحافظة، للانتقال إلى موقع حادث سقوط سيارة من عبارة نهرية بنطاق مركز ومدينة المراغة، لمتابعة الموقف وجهود الإنقاذ والبحث.

تفاصيل الواقعة

تعود تفاصيل الواقعة إلى سقوط سيارة ملاكي في مياه نهر النيل اليوم، من عبارة “الشورانية” التابعة لمركز المراغة، وذلك قبل تحرك العبارة أثناء التحميل.

وتبين نزول السائق من السيارة وترك الضحايا بمفردهم بالسيارة أثناء التحميل وقبل الاقلاع، مما أدى الى تحرك السيارة واصطدامها بالحواجز ونزولها بمياه النيل.

تم الدفع بعدد 3 سيارات إسعاف إلى موقع الحادث، ونجحت فرق الإنقاذ في انتشال السيارة من النيل، وقد أسفر الحادث عن إصابة طفل 3 سنوات، ووفاة 3 أشخاص منهم طفلين وسيدة 65 عام.

وأكدت المحافظة أن الأجهزة التنفيذية وقوات الإنقاذ النهري تواصل أعمال البحث والتمشيط بمحيط موقع الحادث، مع اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة، مشددة على المتابعة المستمرة حتى الانتهاء من عمليات البحث والإنقاذ.