الانتهاء من حصر أوائل الخريجين وحملة الماجستير والدكتوراة بجامعة سوهاج

أكد حسان النعماني رئيس جامعة سوهاج أن جامعة سوهاج حققت إنجازات ملحوظة خلال الفترة الأخيرة، بفضل جهود أعضاء هيئة التدريس والجهاز الإداري والطلاب، مشيرًا إلى أن الجامعة تعمل على تطوير العملية التعليمية من خلال تقديم برامج حديثة وتهيئة بيئة تدريبية متطورة تؤهل الطلاب لسوق العمل دون التقيد بالتخصص التقليدي.

وأوضح خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية نهاد سمير ببرنامج «صباح البلد» على قناة «صدى البلد»، أن الجامعة تصدرت المركز الأول في مبادرة «مودة» الرئاسية، التي تستهدف تعزيز استقرار الأسرة المصرية، من خلال تنظيم دورات تدريبية بمشاركة متخصصين في مجالات الطب وعلم النفس والاجتماع، وبالتعاون مع مؤسسات دينية، بما يسهم في دعم التماسك المجتمعي.

وأضاف النعماني أن جامعة سوهاج حققت أيضًا مراكز متقدمة في قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة، من خلال تنفيذ القوافل الطبية والتوعوية والاجتماعية، مؤكدًا حرص الجامعة على مد خدماتها خارج الحرم الجامعي لخدمة المجتمع المحلي.

وفي مجال البحث العلمي، أشار إلى تصدر الجامعة في حصر الأجهزة العلمية ضمن بنك الأجهزة، بما يعزز الاستفادة المثلى من الإمكانات البحثية ويعكس قوة البنية التحتية للجامعة في الدراسات العليا.

كما لفت إلى الانتهاء من حصر أوائل الخريجين وحملة الماجستير والدكتوراه، تنفيذًا لتوجيهات وزارة التعليم العالي، تمهيدًا لعرضها على المجلس الأعلى للجامعات واتخاذ القرارات المناسبة بشأنهم.