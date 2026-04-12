محافظ سوهاج يزور المطرانيات لتقديم التهنئة للإخوة الأقباط بمناسبة عيد القيامة المجيد

قام اللواء طارق راشد، محافظ سوهاج، صباح اليوم الأحد، بزيارة عدد من المطرانيات بسوهاج وأخميم، لتقديم التهنئة للإخوة الأقباط بمناسبة عيد القيامة المجيد، مؤكدًا على روح المحبة والوحدة الوطنية التي تجمع أبناء الوطن.

رافق المحافظ خلال الجولة اللواء حسن عبد العزيز، مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج، وكمال سليمان، نائب المحافظ، واللواء أركان حرب أحمد السايس سكرتير عام المحافظة، واللواء سمير صبري, رئيس فرع الأمن الوطني، والعميد أركان حرب وائل أبو القاسم، المستشار العسكري، والدكتور محمد حسني، رئيس المنطقة الأزهرية، بالإضافة إلى عدد من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ، والقيادات الدينية من الأزهر والأوقاف، فضلًا عن القيادات التنفيذية والشعبية بالمحافظة.

واستهل "راشد" جولته بزيارة مطرانية الأقباط الكاثوليك بشارع الجمهورية، ثم مطرانية الأقباط الأرثوذكس بميدان الثقافة، والكنيسة الإنجيلية، ومطرانية أخميم، وكان في استقبالهم أصحاب النيافة الأنبا توما مطران الكاثوليك، والأنبا باخوم مطران الأقباط الأرثوذكس، والأنبا بسادة مطران أخميم، والقس مايكل بالكنيسة الإنجيلية، إلى جانب عدد من الآباء والكهنة والمواطنين.

وخلال الزيارة، قدّم المحافظ التهنئة لجميع الإخوة الأقباط، مؤكدًا أن "الشعب المصري نسيج واحد"، مشيرًا إلى أن هذه المناسبات تمثل فرصة متجددة لتأكيد عمق الروابط والعلاقات التي تجمع بين أبناء الوطن الواحد، وتعكس قيم التسامح والمحبة التي يتميز بها المجتمع المصري.

ومن المقرر أن يواصل محافظ سوهاج ومرافقوه زياراتهم لتشمل عددًا من المطرانيات الأخرى في مراكز جرجا، والبلينا، وطهطا، وطما، والمراغة، تأكيدًا على دعم روح المحبة بين أبناء الوطن.