محافظ سوهاج يشارك أطفال «بيت الرحمة» المسيحية فرحتهم بعيد القيامة المجيد

شارك اللواء طارق راشد محافظ سوهاج، صباح اليوم الأحد، أطفال جمعية "بيت الرحمة" المسيحية فرحتهم بعيد القيامة المجيد، حيث قام بتوزيع الهدايا العينية والمبالغ المالية كعيدية، بالإضافة إلى كسوة العيد، وسط أجواء من الفرح والسرور.

وقد رافق المحافظ خلال الزيارة، اللواء حسن عبد العزيز، مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج، وكمال سليمان، نائب المحافظ، واللواء أركان حرب أحمد السايس، سكرتير عام المحافظة، واللواء سمير صبري، رئيس فرع الأمن الوطني، والعميد أركان حرب وائل أبو القاسم، المستشار العسكري، والدكتور محمد حسني رئيس المنطقة الأزهرية، والدكتور عبد المجيد الكرماني، وكيل وزارة الأوقاف، والدكتور ياسر بخيت، وكيل وزارة التضامن الاجتماعي، ورجال الدين الإسلامي من الأزهر والأوقاف، إلى جانب القيادات التنفيذية والشعبية بالمحافظة.

وأعرب محافظ سوهاج عن سعادته بمشاركة الأطفال فرحتهم بالعيد، مؤكداً أهمية تعزيز روح الوحدة الوطنية والعمل المشترك بين أبناء الوطن الواحد، مقدما التهنئة لجميع الإخوة الأقباط بمناسبة عيد القيامة.