حوادث

سقوط “تمناية” في نيل المراغة.. النهر يبتلع جدة وحفيديها بـ سوهاج

سوهاج _ أنغام الجنايني

شهد مركز المراغة شمال محافظة سوهاج واقعة مأساوية هزت مشاعر الأهالي، بعدما سقطت سيارة “تمناية” من أعلى عبارة المراغة في مياه نهر النيل، في حادث مفجع أسفر عن انتشال جثمان سيدة، فيما لا تزال جهود البحث مستمرة عن حفيديها اللذين كانا برفقتها لحظة وقوع الحادث.

تفاصيل الواقعة

وتعود أحداث الواقعة عندما تلقى اللواء دكتور حسن عبدالعزيز، مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج، إخطارًا من مأمور مركز شرطة المراغة، يفيد بسقوط سيارة داخل نهر النيل من أعلى العبارة بدائرة المركز، وعلى الفور تم الدفع بقوات الشرطة، مدعومة بوحدات الإنقاذ النهري، إلى موقع البلاغ.

وبالانتقال والفحص، تبين أن السيارة كانت تقل سيدة مسنة برفقة حفيديها إلا أن السيارة اختلت عجلة القيادة بيد قائدها؛ ما أدى إلى سقوطها بشكل مفاجئ في مياه النيل، وسط حالة من الذعر بين المواطنين المتواجدين بمحيط الواقعة.

وتمكنت قوات الإنقاذ النهري من انتشال جثمان السيدة، حيث تم نقلها إلى مشرحة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة، بينما تواصل فرق الغواصين تمشيط المنطقة بشكل مكثف بحثًا عن الطفلين المفقودين.

وشهد موقع الحادث حالة من الحزن الشديد بين الأهالي، خاصة مع تداول معلومات تفيد بأن الضحايا كانوا في طريقهم لإجراء فحوصات طبية، ما ضاعف من مأساوية المشهد.

وتكثف الأجهزة الأمنية من جهودها لكشف ملابسات الواقعة بالكامل، وسؤال شهود العيان للوقوف على أسباب الحادث، فيما تم تحرير المحضر اللازم بالواقعة.

وخطرت النيابة العامة التي باشرت التحقيقات، وأمرت باتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة، مع استمرار أعمال البحث عن المفقودين.

دودة الأنيساكس في أسماك الرنجة المخاطر الصحية وطرق الوقاية
