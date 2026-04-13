مشروع مونوريل غرب النيل.. نقلة نوعية في النقل الأخضر| صور

في إطار سعي الدولة لتشييد شرايين حياة جديدة تربط أطراف القاهرة الكبرى، يبرز مشروع مونوريل غرب النيل كواحد من أضخم المشروعات التكنولوجية التي تعيد صياغة مفهوم النقل الجماعي. لا يمثل هذا المشروع مجرد وسيلة انتقال حديثة، بل هو إعلان صريح عن دخول عصر "النقل الأخضر" الصديق للبيئة، والذي يستهدف توفير وسيلة نقل آمنة، سريعة، وعصرية تربط مدينة السادس من أكتوبر والشيخ زايد بقلب القاهرة والجيزة، محققاً طفرة نوعية في التنمية العمرانية المستدامة.

يمثل مشروع مونوريل غرب النيل أحد أبرز مشروعات النقل الجماعي الأخضر في مصر، التي تأتي تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي بالتوسع في إنشاء وسائل نقل حديثة مستدامة وصديقة للبيئة، حيث يهدف المشروع إلى خدمة التوسعات العمرانية والصناعية في غرب القاهرة، خاصة بمدينة السادس من أكتوبر، وتقديم وسيلة نقل سريعة وآمنة تقلل من الازدحام واستهلاك الوقود.

ويمتد المشروع من محطة أكتوبر الجديدة حتى محطة وادي النيل بطول 43.8 كم، ويضم 13 محطة رئيسية، إلى جانب مركز السيطرة والتحكم والورشة الرئيسية، ويتم تنفيذه من خلال تحالف شركتي ألستوم والمقاولون العرب، ضمن خطة شاملة لإنشاء شبكة مونوريل بطول يقارب 100 كم شرق وغرب النيل، بطاقة استيعابية تصل إلى 600 ألف راكب يوميًا لكل خط.

جولة تفقدية بمختلف قطاعات المشروع

وفي هذا الإطار، أجرى الفريق مهندس كامل الوزير جولة تفقدية بمختلف قطاعات المشروع، لمتابعة معدلات التنفيذ والأعمال الكهروميكانيكية، إلى جانب الوقوف على نسب التشطيبات بالمحطات والجدول الزمني لتجارب التشغيل. كما تفقد مركز السيطرة والتحكم بالورشة الرئيسية المقامة على مساحة نحو 80 فدانًا، واطلع على نسب تنفيذ المباني المختلفة، فضلًا عن متابعة جاهزية القطارات، حيث تم توريد 30 قطارًا بإجمالي 120 عربة.

وخلال الجولة، شدد الوزير على ضرورة تكثيف العمل على مدار الساعة للانتهاء من المشروع وفق الجدول الزمني المحدد، مؤكدًا أهمية المونوريل في ربط المناطق العمرانية الجديدة، وتكامله مع وسائل النقل الأخرى، ومنها الخط الثالث لمترو الأنفاق، والخط الأول للقطار الكهربائي السريع، وشبكة السكك الحديدية في محطة بشتيل، بما يعزز كفاءة منظومة النقل المتكاملة.

ويخدم المشروع عددًا كبيرًا من الجامعات والمدارس والمستشفيات والمناطق التجارية والسكنية، كما يسهم في تقليل التكدسات المرورية بالمحاور الرئيسية مثل الطريق الدائري ومحور المريوطية وطريق مصر–الإسكندرية الصحراوي، فضلًا عن كونه وسيلة نقل عصرية تعمل على مسار علوي لا يشغل حيزًا كبيرًا من الطرق.

كما وفر المشروع نحو 12 ألف فرصة عمل مباشرة في مجالات التنفيذ والأعمال الكهروميكانيكية، إلى جانب 8 آلاف فرصة عمل غير مباشرة في الصناعات والخدمات المرتبطة، مع توقعات بتوفير المزيد من فرص العمل في مجالات التشغيل والإدارة مستقبلًا.

ويعد مونوريل غرب النيل أحد أهم ركائز خطة تطوير النقل في مصر، بما يسهم في تقديم خدمة حديثة وآمنة ومستدامة، تتماشى مع التوسع العمراني الكبير وتلبي احتياجات المواطنين.