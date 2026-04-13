الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
عامر العمايرة: لوائح فيفا لا تمنح الأندية حق الاطلاع على الـ VAR

ميرنا محمود

أكد عامر العمايرة، خبير اللوائح الرياضية، أن لوائح الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) لا تتضمن أي نص يمنح الأندية حق الاستماع إلى تسجيلات تقنية الفيديو (VAR)، مشيرًا إلى أن بعض الدوريات الأوروبية مثل الإسباني والإنجليزي تسمح بذلك بشكل استثنائي.

وقال العمايرة، في تصريحات عبر برنامج “نمبر وان” الذي يقدمه الإعلامي محمد شبانة على قناة CBC: “لا يوجد في لوائح فيفا ما يتيح للأندية الاطلاع على تسجيلات الـVAR، لكن هناك اتحادات محلية تسمح بذلك وفق سياساتها الخاصة”.

ونصح العمايرة النادي الأهلي باللجوء إلى لجنة الانضباط، موضحًا: “يمكن للأهلي التقدم بطلب يتضمن وقائع محددة داخل المباراة، مع الإشارة إلى توقيتات دقيقة يرى أنها شهدت مخالفات أو تعديات على اللاعبين، وعلى لجنة الانضباط حينها مراجعة تسجيلات الـVAR للتحقق من صحة هذه الوقائع”.

وأضاف: “من حق الأهلي أيضًا مطالبة رابطة الأندية بتعليق العقوبات لحين الفصل النهائي من جانب لجنة الانضباط”.

وشدد خبير اللوائح على أن اللجوء إلى القضاء الإداري في أزمة مباراة سيراميكا كليوباترا ليس من حق الأهلي، وفقًا للوائح المنظمة.

وفي سياق آخر، أشار العمايرة إلى أنه في حال قيام حسين الشحات بإخطار الاتحاد الدولي لكرة القدم بما حدث في أزمته مع محمد الشيبي، كان من الممكن أن يتعرض نادي بيراميدز واللاعب لتحذير رسمي من أجل سحب الشكوى.

وتطرق العمايرة إلى أزمة منشطات رمضان صبحي، مؤكدًا أن المحكمة الفيدرالية ستنظر في الإجراءات التي تمت فقط، موضحًا: “في حال وجود خلل إجرائي، سيتم إعادة القضية إلى الاتحاد الدولي لمناقشتها، لأن ما حدث يتعلق بجانب إجرائي وليس موضوعيًا”.

