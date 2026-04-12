الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
عامر العمايرة: لجنة الانضباط يمكنها إيقاف عقوبة الشناوي والمطالبة بتسجيلات الفار

الشناوي
الشناوي
يارا أمين

طالب الخبير في اللوائح الرياضية عامر العمايرة إدارة النادي الاهلي بسرعة مخاطبة لجنة الانضباط لاتخاذ إجراءات عاجلة بشأن أزمة حارس مرمى الأهلي محمد الشناوي، على خلفية العقوبة الموقعة ضده مؤخرًا.

وكتب العمايرة عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك أن الإجراء العاجل يتمثل في مخاطبة رئيس لجنة الانضباط بالاتحاد المصري لكرة القدم، لإصدار تدابير وقتية تضمن سير العدالة، وتجنب حدوث ضرر يصعب تداركه، وذلك من خلال إيقاف تنفيذ العقوبة الصادرة بإيقاف محمد الشناوي مؤقتًا.

وأشار إلى أن لائحة الانضباط التابعة للاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) تُحمّل الجهة القضائية مسؤولية إثبات المخالفات التأديبية، مؤكدًا ضرورة مطالبة لجنة الحكام بتقديم نسخة كاملة وموثقة من تسجيلات تقنية الفيديو (VAR)، تشمل الصوت والصورة من المصدر الرئيسي وجميع زوايا الكاميرات، بعيدًا عن البث التليفزيوني.

وأوضح أن هذه التسجيلات تمثل الدليل الأساسي للفصل في الشكوى المقدمة من النادي الأهلي ضد طاقم التحكيم، خاصة في ظل رفض الاتحاد تسليم نسخة منها للنادي.

وأضاف العمايرة أنه في حال تعذر اتخاذ هذه الخطوات من جانب رئيس لجنة الانضباط، يجب تحويل القضية إلى لجنة الاستئناف وفقًا للمادة 56 من لائحة الانضباط بالفيفا، التي تتيح إحالة أي قضية مباشرة للنظر فيها واتخاذ القرار المناسب.

وحرص محمد الشناوى، قائد النادى الأهلى، علي التواجد فى مدرجات استاد القاهرة الدولى لمساندة زملائه فى مباراة سموحة فى الجولة الثانية من مرحلة التتويج بدوري نايل، وذلك بسبب قرار إيقافه.

وقررت رابطة الأندية المحترفة بتوقيع غرامة مالية على محمد الشناوي، حارس مرمي فريق الأهلي، قيمتها 50 ألف جنيه؛ وذلك بسبب الاعتداء على الحكم بالدفع أو الجذب (استعمال اليد بدون عنف).

وينفذ محمد الشناوى العقوبة لأول مرة الليلة فى مباراة سموحة المقامة حاليا على ستاد القاهرة الدولى بالجولة الثانية من مرحلة التتويج بالدوري ليكون اللقاء الأول ويتبقى له ثلاثة مواجهات أخري حال رفض تخفيف العقوبة.

صورة ارشيفية

تفاصيل جديدة في واقعة فتاة سموحة.. نغمة هاتف غريبة في اللايف وطليقها كلمة السر

ماذا نعرف عن واقعة سموحة؟

ضغوط نفسية وأعباء معيشية.. ماذا نعرف عن واقعة سموحة؟

صورة ارشيفية

خلوا بالكوا من ولادي .. سيدة تنهي حياتها من شرفة منزلها في سموحة | تفاصيل صادمة

وزير التربية والتعليم

جدول امتحانات شهر ابريل 2026 .. قرارات نهائية بشأنه

صورة أرشيفية

أحد جيران بلوجر الإسكندرية يروي تفاصيل اللحظات الأخيرة في حياتها

عداد الكهرباء

ركب عدادين .. حل عملي لتقليل فاتورة الكهرباء

صلاة الفجر قبل الشروق

هل صلاة الفجر قبل الشروق بدقائق حاضر أم قضاء؟.. انتبه لـ10 حقائق

الدولار

دون الـ 53 جنيها.. أسعار الدولار اليوم الأحد في مصر

التهنئة بعيد القيامة المجيد

البابا تواضروس يستقبل مهنئيه بعيد القيامة المجيد| صور

قداس عيد القيامة المجيد بالكاتدرائية المرقسية

رسالة إخاء ومحبة.. وزيرة التنمية المحلية تشارك في قداس عيد القيامة بالكاتدرائية المرقسية

مؤتمر الأمم المتحدة للمياه

أسبوع القاهرة التاسع للمياه.. منصة مصرية للإعداد النهائي لمؤتمر الأمم المتحدة 2026

بالصور

إعصار 4.. تدريب مصرى هندى بالميادين القتالية لقوات الصاعقة

انطلاق فعاليات التدريب المصري الهندي المشترك إعصار4
دودة الأنيساكس في أسماك الرنجة المخاطر الصحية وطرق الوقاية

دودة الأنيساكس في أسماك الرنجة المخاطر الصحية وطرق الوقاية

الطريقة الأساسية لتحضير الرنجة بالطحينة في شم النسيم

تحضير الرنجة بالطحينة

الجيوش الميدانية والمناطق العسكرية تفتح أبوابها للاحتفال مع الأطفال بـ يوم اليتيم

فيديو

نمير عبد المسيح

نمير عبد المسيح: أتفهم عدم جماهيرية الفيلم الوثائقي لدى الجمهور.. خاص بالفيديو

صورة من تكريم وزير الدفاع لقادة القوات المسلحة

وزير الدفاع: القوات المسلحة ستظل زاخرة بالكفاءات القادرة على خدمة الوطن والدفاع عنه

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: اليوم العالمي للتوحد.. بين الوعي الشكلي والحق في حياة كريمة

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: الزوجة.. منبع العطاء

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: الفراعنة والحداثة

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب : جولة في شارع الأشراف

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: زينة الحياة

المزيد