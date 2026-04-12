عامر العمايرة: لجنة الانضباط يمكنها إيقاف عقوبة الشناوي والمطالبة بتسجيلات الفار

طالب الخبير في اللوائح الرياضية عامر العمايرة إدارة النادي الاهلي بسرعة مخاطبة لجنة الانضباط لاتخاذ إجراءات عاجلة بشأن أزمة حارس مرمى الأهلي محمد الشناوي، على خلفية العقوبة الموقعة ضده مؤخرًا.

وكتب العمايرة عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك أن الإجراء العاجل يتمثل في مخاطبة رئيس لجنة الانضباط بالاتحاد المصري لكرة القدم، لإصدار تدابير وقتية تضمن سير العدالة، وتجنب حدوث ضرر يصعب تداركه، وذلك من خلال إيقاف تنفيذ العقوبة الصادرة بإيقاف محمد الشناوي مؤقتًا.

وأشار إلى أن لائحة الانضباط التابعة للاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) تُحمّل الجهة القضائية مسؤولية إثبات المخالفات التأديبية، مؤكدًا ضرورة مطالبة لجنة الحكام بتقديم نسخة كاملة وموثقة من تسجيلات تقنية الفيديو (VAR)، تشمل الصوت والصورة من المصدر الرئيسي وجميع زوايا الكاميرات، بعيدًا عن البث التليفزيوني.

وأوضح أن هذه التسجيلات تمثل الدليل الأساسي للفصل في الشكوى المقدمة من النادي الأهلي ضد طاقم التحكيم، خاصة في ظل رفض الاتحاد تسليم نسخة منها للنادي.

وأضاف العمايرة أنه في حال تعذر اتخاذ هذه الخطوات من جانب رئيس لجنة الانضباط، يجب تحويل القضية إلى لجنة الاستئناف وفقًا للمادة 56 من لائحة الانضباط بالفيفا، التي تتيح إحالة أي قضية مباشرة للنظر فيها واتخاذ القرار المناسب.

وحرص محمد الشناوى، قائد النادى الأهلى، علي التواجد فى مدرجات استاد القاهرة الدولى لمساندة زملائه فى مباراة سموحة فى الجولة الثانية من مرحلة التتويج بدوري نايل، وذلك بسبب قرار إيقافه.

وقررت رابطة الأندية المحترفة بتوقيع غرامة مالية على محمد الشناوي، حارس مرمي فريق الأهلي، قيمتها 50 ألف جنيه؛ وذلك بسبب الاعتداء على الحكم بالدفع أو الجذب (استعمال اليد بدون عنف).

وينفذ محمد الشناوى العقوبة لأول مرة الليلة فى مباراة سموحة المقامة حاليا على ستاد القاهرة الدولى بالجولة الثانية من مرحلة التتويج بالدوري ليكون اللقاء الأول ويتبقى له ثلاثة مواجهات أخري حال رفض تخفيف العقوبة.