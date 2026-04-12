أخبار العالم

الجيش الأمريكي: حصار مشدد على مواني إيران بدءا من صباح الاثنين

هاجر رزق

أعلن الجيش الأمريكي،  مساء اليوم الأحد، عن تنفيذ حصار مشدد على موانئ إيران بدءًا من صباح غد الاثنين 13 أبريل الحالي.

وقالت القيادة المركزية الأمريكية، "سننفذ حصارا على موانئ إيران بدءا من 13 أبريل الساعة 10 صباحا بتوقيت الساحل الشرقي".

من جانبه، زعم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن تهديده بمحو الحضارة الإيرانية هو ما أجبر طهران على الجلوس إلى طاولة التفاوض، محذرا من أن ما ينتظر إيران اقتصاديا سيكون أسوأ مما حدث في فنزويلا.


وفي مقابلة مع شبكة "فوكس نيوز"، اعتبر ترامب أن لغة التهديد القصوى هي ما دفع طهران للتفاوض، قائلا: "منشوري عن محو الحضارة الإيرانية هو ما أتى بالإيرانيين لطاولة التفاوض، لا أجد أي حرج في التهديد بزوال الحضارة الإيرانية بأسرها".
 

وأضاف: "جاءوا إلى الطاولة وكأنهم يمتلكون أوراق الضغط، لكنهم لا يمتلكون شيئا الإيرانيون لم يغادروا طاولة المفاوضات، وأتوقع أن يعودوا وأن يمنحونا كل ما نريد. قلتُ إنني أريد كل شيء — لا تسعين بالمئة ولا خمسة وتسعين، بل كل شيء — فإيران لا تملك أوراقا لتفاوض بها".
 

 وردا على سؤال مباشر ما إذا كان سيقوم بضرب إيران بشكل أكبر في حال عدم تخليها عن جهودها النووية، أجاب ترامب بحسم: "نعم سأفعل. يمكنني القضاء على إيران في يوم واحد، يمكننا قطع الكهرباء عنهم لعشر سنوات".

أكد ترامب عزمه على حرمان طهران من أرباح الطاقة والسيطرة على مضيق هرمز، قائلا: "نحن نحشد سفننا ولدينا أسطول ضخم نحركه إلى مضيق هرمز. سنقوم بمحاصرة المضيق؛ سيستغرق الأمر بعض الوقت، لكنه سيكون فعالا قريبا جدا".

ورغم إشارته إلى أن المفاوضات في إسلام آباد كانت "مكثفة للغاية، وأصبحت ودية جدا في مراحلها الأخيرة"، أكد أن العقدة الأساسية تكمن في الرفض الإيراني المستمر. وأضاف: "لقد حصلنا على كل نقطة نحتاجها تقريبا، باستثناء حقيقة أنهم يرفضون التخلي عن طموحاتهم النووية، هذه هي النقطة الأهم على الإطلاق".

