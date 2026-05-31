برلمان

مقترحات برلمانية عاجلة لحسم ملف التعديات على الأراضي الزراعية

فريدة محمد

أشاد النائب عيد حماد عضو مجلس النواب بالجهود المكثفة التي تبذلها وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي بقيادة علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي والإدارة المركزية لحماية الأراضي برئاسة الدكتور حسام راشد، لمواجهة التعديات على الأراضي الزراعية خلال إجازة عيد الأضحى المبارك.


مؤكداً أن استمرار الحملات الميدانية ورفع درجة الاستعداد القصوى بجميع المحافظات يعكس جدية الدولة فى تنفيذ تكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسى والتصدي لأي محاولات للبناء المخالف أو تجريف الأراضي الزراعية خاصة أن الحفاظ على كل فدان أصبح قضية أمن قومي لا تقل أهمية عن أي ملف استراتيجي آخر.
وطالب النائب عيد حماد بسرعة اتخاذ عدد من الإجراءات والمقترحات الحاسمة لإنهاء هذا الملف نهائياً وفى مقدمتها التنفيذ الفوري للإزالة في المهد لأي حالة تعدٍ دون انتظار الإجراءات المطولة وتغليظ العقوبات المالية والجنائية على المخالفين والمتورطين في التعدي على الأراضي الزراعية مع تفعيل منظومة الرصد الإلكتروني بالأقمار الصناعية لرصد المخالفات لحظة وقوعها مؤكداً على
ضرورة محاسبة أي مسؤول محلي يثبت تقصيره في منع أو الإبلاغ عن التعديات داخل نطاق عمله ًإطلاق حملات توعية موسعة للمواطنين بخطورة فقدان الأراضي الزراعية وتأثير ذلك على مستقبل الأمن الغذائي للأجيال القادمة.
وشدد النائب عيد حماد على أن الدولة أنفقت مليارات الجنيهات لاستصلاح الأراضي وزيادة الرقعة الزراعية، ومن غير المقبول أن تستمر بعض الممارسات الفردية التي تهدر هذه الجهود الوطنية الكبيرة مشيراً إلى أن معركة الحفاظ على الأرض الزراعية هي معركة الحفاظ على مستقبل مصر نفسه، ولن يكون هناك مكان للمتعدين أو المتربحين من تآكل الرقعة الزراعية والمطلوب اليوم هو تطبيق القانون بكل حزم وعدالة، حتى يدرك الجميع أن الأرض الزراعية خط أحمر لا يمكن تجاوزه أو المساس به تحت أي ظرف.

طريقة عمل شاورما الجمبري

