الزراعة: بحوث الصحة الحيوانية يفحص 1900 عينة خلال اجازة العيد

شيماء مجدي

كشفت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، عن اجمالي، عدد العينات التي فحصها معمليا بمعهد بحوث الصحة الحيوانية التابع لمركز البحوث الزراعية، حيث بلغت 1919 عينة، تم إصدار نتائجها المعملية خلال عطلة عيد الأضحى المبارك.

 وذلك في إطار خطة طوارئ تشغيلية مكثفة استهدفت إحكام الرقابة الصحية وتأمين الأمن الغذائي للمواطنين.
 

وقالت الدكتورة سماح عيد، مدير المعهد، أن المعهد رفع درجة الاستعداد القصوى وعمل بكامل طاقته التحليلية على مدار الساعة طوال أيام العيد، تنفيذاً لتوجيهات السيد علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، وبإشراف مباشر من الدكتور عادل عبدالعظيم، رئيس مركز البحوث الزراعية؛ لضمان استدامة الرقابة على الصحة الحيوانية وسلامة الأغذية ذات الأصل الحيواني.


وأوضحت "عيد" أن خطة الطوارئ شملت تشغيل المقر الرئيسي للمعهد وقسم بحوث الفايرولوجي بالدقي، والمعمل المرجعي للرقابة على الإنتاج الداجني بالدقي ومعامله الفرعية، بالإضافة إلى معامل فحوص سلامة الاغذية بالموانيء والمحافظات ومنها معمل فحوص سلامة الاغذية بميناء جمرك إسكندرية، معمل بحوث صحة الحيوان وسلامة الغذاء بمحطة مصر بالاسكندرية، معمل فحوص سلامة الغذاء ببورسعيد، معمل بحوث صحة الحيوان وسلامة الغذاء بالإسماعيلية، معمل بحوث صحة الحيوان وسلامة الغذاء بدمنهور، المعمل المرجعي للرقابة على الانتاج الداجني بالشرقية، ومعمل بحوث صحة الحيوان وسلامة الغذاء بأسوان ، وجميعها معامل معتمدة للفحوص المعملية بمجال سلامة الاغذية ذات الاصل الحيواني وكذلك مجال صحة الحيوان.


وأكدت مدير المعهد ان متابعة استمرار المعهد وجميع معامله بالعمل بدقة وكفاءة خلال العطلات الرسمية ومنها عطلة عيد الاضحى المبارك اجراء أساسي وهام لضمان استدامة حركة الصادرات والواردات لحيوانات الغذاء الحية من العجول والاغنام والدواجن وكذلك ضمان استقرار الحالة الصحية في القطعان المحلية و ضمان سلامة الاغذية ذات الاصل الحيواني المتداولة للمصريين.


وأشارت عيد، إلى أن الاعتماد على أحدث التقنيات العالمية ساهم في سرعة إصدار النتائج بدقة متناهية، مما عزز تنافسية الصادرات الحيوانية المصرية في الأسواق العالمية، وحافظ على سمعة المنتج المحلي، بالتوازي مع تأمين الثروة الحيوانية والداجنة المحلية من الأمراض الوافدة والعابرة للحدود.


وأكدت أن هذه الجهود الاستثنائية تأتي ضمن رؤية استراتيجية متكاملة لوزارة الزراعة تجمع بين الجهات البحثية والرقابية ، بهدف تحقيق التنمية المستدامة للأمن الغذائي المصري، وحماية الصحة العامة للمصريين كأولوية قصوى للدولة المصرية.

