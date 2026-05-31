المالية: 30% زيادة فى موازنة الصحة و20% للتعليم.. نواب: الدولة حريصة على تحقيق التوازن بين الإصلاح الاقتصادي وتعزيز مظلة الحماية الاجتماعية.. والاستثمار في الانسان أولية وطنية
الرئيس السيسي يبحث خطط تحويل مصر إلى مركز إقليمي ودولي للتعليم العالي والابتكار
موعد التدريب الأول لمنتخب مصر في أمريكا
تخفيض 50 % لاشتراكات مشروع المونوريل
ضبط المتهمين بالتعدي على عامل ووالدته بـ عصا خشبية
خالد الجمل يعلق على منشور دعاء فاروق بشأن تصوير البكاء والطواف: تعظيم شعائر الله أولى من توثيق اللحظات
غسان سلامة: قلعة الشقيف تجمع بين القيمة الأثرية والأهمية الاستراتيجية
عقب احتلال قلعة الشقيف.. نتنياهو يهدد بمزيد من التوغل في الأراضي اللبنانية
خارجية فرنسا: يجب فتح مضيق هرمز دون رسوم .. ولن ندفع ثمن حرب لا تخصنا
كنز عمره 1900 عام يظهر من بين الأعشاب.. اكتشاف أثري مذهل في حديقة منزل| إيه الحكاية
الرئيس السيسي يتابع رؤية تحويل مصر إلى مركز إقليمي ودولي للتعليم العالي والبحث العلمي
نتنياهو: استهدفنا 700 عنصر من حزب الله الشهر الماضي و8000 منذ بدء الحرب
برلمان

لا زواج ثانٍ دون اتفاق.. مشروع قانون الأسرة يعيد رسم العلاقة بين الزوجين

مشروع قانون الأحوال الشخصية
أميرة خلف

أعاد مشروع قانون الأسرة الجديد فتح ملف الشروط الخاصة بعقد الزواج، من خلال منح الزوجين مساحة أوسع للاتفاق على عدد من البنود التي تنظم حياتهما الأسرية، بما يضمن وضوح الحقوق والالتزامات منذ بداية العلاقة الزوجية.


وينص مشروع القانون على جواز اشتراط الزوج حق الزواج بأخرى قبل إبرام العقد، كما يتيح للزوجة اشتراط عدم الزواج عليها مستقبلاً.

 على أن يتم إثبات هذه الشروط بشكل رسمي ضمن ملحق لوثيقة الزواج، ليصبح جزءًا لا يتجزأ من العقد ويتمتع بالقوة القانونية ذاتها.

وبموجب مشروع القانون فإن مخالفة الشرط المتفق عليه تمنح الطرف المتضرر الحق في اللجوء إلى القضاء، حيث يحق للزوجة طلب الطلاق إذا أخل الزوج بشرط عدم الزواج عليها، باعتبار أن الشرط تم الاتفاق عليه مسبقًا وأصبح ملزمًا للطرفين.


كما يسمح للزوجين بالاتفاق المسبق على عدد من المسائل الأسرية المهمة، مثل النفقة، والسكن، والحضانة، وغيرها من الأمور المتعلقة بتنظيم الحياة المشتركة، بما يحد من النزاعات المستقبلية ويوفر إطارًا قانونيًا واضحًا لحسم الخلافات.


وتجدر الاشارة إلى أن مشروع القانون يستهدف تعزيز مبدأ التراضي بين الزوجين، وإضفاء مزيد من الشفافية على العلاقة الزوجية، من خلال توثيق جميع الشروط والاتفاقات بصورة رسمية تضمن حقوق الطرفين وتيسر الفصل في أي نزاع قد ينشأ لاحقًا.

طريقة عمل شاورما الجمبري

1066 كيسا في يومين.. أهالي الصنافين بالشرقية ينظمون حملة للتبرع بالدم

ماذا يحدث لجسمك عند الإفراط فى تناول الكبدة؟

بوسي تثير الجدل بحقيبة من Parda بـ 90 ألف جنيه

