أحد جيران بلوجر الإسكندرية يروي تفاصيل اللحظات الأخيرة في حياتها

كشف أحد جيران بلوجر الإسكندرية، التي لقيت مصرعها عقب إلقاء نفسها من الطابق الثالث عشر بأحد العقارات في منطقة سموحة بمحافظة الإسكندرية، تفاصيل اللحظات الأخيرة في حياتها، مؤكدًا أن الجميع فوجئ بالحادث دون أي مقدمات.

وقال الجار، في تصريحات خاصة، إن الراحلة كانت تتمتع بسيرة طيبة بين سكان العقار، ولم تكن تبدو عليها أي علامات توتر أو معاناة نفسية، موضحًا: "كانت ست محترمة جدًا، وتتعامل مع الجميع بشكل راقٍ، وتعيش مع طفليها في هدوء، ولم نشهد منها أي مشكلات تُذكر".

وأضاف أن يوم الواقعة مرّ بشكل طبيعي، حيث بدت عليها نفس حالتها المعتادة دون أي تغيرات ملحوظة، مشيرًا إلى أن الجيران لم يلاحظوا أي سلوك غير مألوف قد ينذر بوقوع الحادث.

وأوضح: "كلنا اتفاجئنا، ما كانش في أي حاجة تدل على اللي حصل، وكانت طبيعية جدًا قبلها بساعات" مؤكداً أن الواقعة حدثت في الساعات الأولى من الفجر، وهو ما حال دون تجمع عدد كبير من السكان لحظة وقوع الحادث، لافتًا إلى أن بعض سكان العقار لم يكونوا على علم بما جرى إلا بعد مرور وقت.

وفيما يتعلق بعلاقتها بأسرتها، أشار إلى أن أهلها كانوا يترددون عليها بشكل طبيعي، دون وجود خلافات ظاهرة، كما أكد أن علاقتها بطفليها كانت جيدة للغاية، ولم يُلاحظ عليها أي مظاهر ضغط أو توتر في تعاملها معهما موضحاً أن انفصالها عن زوجها حدث منذ سنوات، دون أن يشهد الجيران أي نزاعات أو مشكلات ملحوظة بينهما خلال فترة إقامتهما بالعقار.