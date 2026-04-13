النفط يحلق فوق 100 دولار مجددا.. تعثر مفاوضات واشنطن وطهران يشعل الأسواق

شهدت أسعار النفط قفزة جديدة لتتجاوز حاجز 100 دولار للبرميل، في تطور يعكس تصاعد التوترات الجيوسياسية في المنطقة.

العقود الآجلة لخام برنت

ارتفعت العقود الآجلة لخام برنت إلى 102.60 دولار للبرميل، بينما سجل الخام الأمريكي ذروة يومية بلغت 105.25 دولار، وفق ما نقلته وكالة رويترز.

أسعار الغاز الأوروبي

وجاء هذا الارتفاع بالتزامن مع صعود ملحوظ في أسعار الغاز الأوروبي بنسبة 17%، عقب تعثر التوصل إلى اتفاق بين الولايات المتحدة وإيران، ما زاد من قلق الأسواق بشأن استقرار الإمدادات.

فشل محادثات باكستان

ويُنظر إلى هذه القفزة على أنها أول انعكاس مباشر لفشل المحادثات التي جرت مؤخرًا بين طهران وواشنطن في إسلام آباد، وسط مخاوف متزايدة من احتمالات عودة التصعيد العسكري واستمرار إغلاق مضيق هرمز، أحد أهم شرايين الطاقة في العالم.

وفي سياق متصل، أقر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بإمكانية استمرار ارتفاع أسعار النفط والبنزين لفترة قد تمتد حتى انتخابات التجديد النصفي للكونغرس في نوفمبر المقبل، مشيرًا إلى أن الأسعار قد تبقى مرتفعة أو ترتفع بشكل طفيف دون تغييرات كبيرة.

وجاءت تصريحات ترامب، الذي يقضي عطلة نهاية الأسبوع في ميامي، بمثابة اعتراف نادر بالتداعيات السياسية المحتملة لقراره شن هجوم على إيران قبل نحو ستة أسابيع، في ظل استمرار حالة الترقب في أسواق الطاقة العالمية.