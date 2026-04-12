كوريا الجنوبية: تأمين إمدادات النفط الخام من كازاخستان

قال وزير الصناعة في كوريا الجنوبية، كيم جونج-كوان، اليوم /الأحد/ إن بلاده تقترب من تأمين إمدادات من النفط الخام من كازاخستان، في إطار سعيها للبحث عن مصادر طاقة بديلة في ظل التوترات بالشرق الأوسط.

وأضاف الوزير - في مقابلة مع هيئة البث المحلية "كي بي إس" - أنه تم تحقيق قدر لا بأس به من تأمين الإمدادات، وأنه يتعين عليهم الإعلان عن الكميات والتفاصيل المحددة في أوائل الأسبوع المقبل".

وأشار "كيم" إلى أنه قد تبدو كازاخستان بعيدة جدًا، لكنها في الواقع تستغرق نفس مدة الشحن تقريبًا مثل الإمدادات القادمة من الولايات المتحدة، أي نحو 50 إلى 60 يومًا"، مضيفًا أن الزيارة الأخيرة تهدف إلى تنويع مصادر النفط على المدى الطويل.

وفي وقت سابق من الشهر الجاري، سافر كبير موظفي الرئاسة كانج هون-سيك برفقة الوزير إلى كازاخستان لتأمين إمدادات من النفط الخام والنافثا، وسط اضطرابات في الشحن عبر مضيق هرمز.

وتعتمد كوريا الجنوبية بشكل شبه كامل على الواردات لتلبية احتياجاتها من الطاقة، حيث يأتي نحو 70% من مشترياتها النفطية من الشرق الأوسط، كما حصلت الشهر الماضي على تعهد من الإمارات العربية المتحدة بتزويدها بـ 24 مليون برميل من النفط الخام.