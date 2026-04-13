قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
غارة إسرائيلية في جنوب لبنان تحصد 4 شهداء وتستهدف مسعفين بالصليب الأحمر
الصحة: سلامة المواطنين النفسية ركيزة أساسية في أولويات الدولة
ترامب يجدد تهديده باستهداف البنية التحتية الإيرانية ويعد بفرض حصار مشدد
مصرع شابين في انقلاب دراجة نارية بقنا
النفط يحلق فوق 100 دولار مجددا.. تعثر مفاوضات واشنطن وطهران يشعل الأسواق
عامر العمايرة: لوائح فيفا لا تمنح الأندية حق الاطلاع على الـ VAR
صامويل أمادي: التسجيل في مرمى الأهلي إنجاز كبير
العالم يغلي وهرمز يشتعل.. وترامب مشغول بـ الضربة القاضية في حلبة ميامي
سقوط حليف ترامب.. أوربان يقر بالهزيمة في انتخابات المجر وسط ارتياح أوروبي واسع
مشروع مونوريل غرب النيل.. نقلة نوعية في النقل الأخضر
وزير الطيران: عودة تدريجية لرحلات الخليج بدءًا من 17 أبريل
الجيش الأمريكي: حصار مشدد على مواني إيران بدءا من صباح الاثنين
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

الصحة: سلامة المواطنين النفسية ركيزة أساسية في أولويات الدولة

وزارة الصحة
وزارة الصحة

أكدت وزارة الصحة والسكان أن الصحة النفسية ودعم المواطنين نفسيًا تحتل صدارة أولويات الدولة المصرية، باعتبارها ركيزة أساسية من ركائز الصحة العامة، مشددة على أن الحفاظ على الإنسان يشمل سلامته الجسدية والنفسية والعاطفية معًا.

وأوضحت الوزارة، من خلال الأمانة العامة للصحة النفسية وعلاج الإدمان، أنها تقدم منظومة متكاملة من الخدمات الوقائية والعلاجية، مع التركيز على الاكتشاف المبكر والتدخل السريع للحالات التي تعاني من ضغوط نفسية حادة أو أفكار إيذاء النفس.

وتضم المنظومة 24 منشأة طبية متخصصة على مستوى الجمهورية، تقدم خدمات التشخيص والعلاج والدعم النفسي عبر العيادات الخارجية وأقسام الحجز الداخلي، إضافة إلى عيادات نوعية للتعامل مع الصدمات النفسية والأفكار الانتحارية، وفقًا لأحدث المعايير الطبية العالمية.

وتبرز عيادات «واحة» كنموذج متطور للتعامل مع الأزمات النفسية الحادة، مع خطط علاجية فردية وسرعة وصول إلى الخدمة، مع الحفاظ على كرامة المريض وخصوصيته.

وتتعامل الوزارة مع حالات الأفكار الانتحارية بمنهجية علمية دقيقة تشمل التقييم الفوري لمستوى الخطورة والتدخل العلاجي المناسب، مع إشراك الأسرة عند الحاجة ووضع خطط أمان لضمان استقرار المريض النفسي.

ويُتيح الخط الساخن 16328 الدعم النفسي على مدار الساعة، حيث استقبل خلال الربع الأول من 2026 نحو 8808 مكالمات، وأسفر عن تقديم 3874 استشارة نفسية، منها 252 حالة طارئة تم التعامل معها فوريًا. كما توفر المنصة الإلكترونية للصحة النفسية خدمات العلاج عن بُعد، لتسهيل الوصول إلى الدعم في مختلف محافظات الجمهورية.

وشددت الوزارة على أن الأفكار الانتحارية أزمة قابلة للعلاج عند طلب المساعدة في الوقت المناسب، داعية المواطنين للتواصل مع خدمات الصحة النفسية دون تردد، كما ناشدت وسائل الإعلام ومستخدمي منصات التواصل الاجتماعي بتحمل المسؤولية المهنية والإنسانية عند تناول قضايا الصحة النفسية.

وأكدت وزارة الصحة والسكان استمرار تطوير منظومة الصحة النفسية، إيمانًا بحق كل مواطن في الرعاية النفسية، ودعم الإنسان في أوقات ضعفه كمسؤولية وطنية لبناء مجتمع أكثر تماسكًا واستقرارًا.

الصحة وزارة الصحة والسكان الصحة النفسية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

