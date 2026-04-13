الصحة: سلامة المواطنين النفسية ركيزة أساسية في أولويات الدولة

أكدت وزارة الصحة والسكان أن الصحة النفسية ودعم المواطنين نفسيًا تحتل صدارة أولويات الدولة المصرية، باعتبارها ركيزة أساسية من ركائز الصحة العامة، مشددة على أن الحفاظ على الإنسان يشمل سلامته الجسدية والنفسية والعاطفية معًا.

وأوضحت الوزارة، من خلال الأمانة العامة للصحة النفسية وعلاج الإدمان، أنها تقدم منظومة متكاملة من الخدمات الوقائية والعلاجية، مع التركيز على الاكتشاف المبكر والتدخل السريع للحالات التي تعاني من ضغوط نفسية حادة أو أفكار إيذاء النفس.

وتضم المنظومة 24 منشأة طبية متخصصة على مستوى الجمهورية، تقدم خدمات التشخيص والعلاج والدعم النفسي عبر العيادات الخارجية وأقسام الحجز الداخلي، إضافة إلى عيادات نوعية للتعامل مع الصدمات النفسية والأفكار الانتحارية، وفقًا لأحدث المعايير الطبية العالمية.

وتبرز عيادات «واحة» كنموذج متطور للتعامل مع الأزمات النفسية الحادة، مع خطط علاجية فردية وسرعة وصول إلى الخدمة، مع الحفاظ على كرامة المريض وخصوصيته.

وتتعامل الوزارة مع حالات الأفكار الانتحارية بمنهجية علمية دقيقة تشمل التقييم الفوري لمستوى الخطورة والتدخل العلاجي المناسب، مع إشراك الأسرة عند الحاجة ووضع خطط أمان لضمان استقرار المريض النفسي.

ويُتيح الخط الساخن 16328 الدعم النفسي على مدار الساعة، حيث استقبل خلال الربع الأول من 2026 نحو 8808 مكالمات، وأسفر عن تقديم 3874 استشارة نفسية، منها 252 حالة طارئة تم التعامل معها فوريًا. كما توفر المنصة الإلكترونية للصحة النفسية خدمات العلاج عن بُعد، لتسهيل الوصول إلى الدعم في مختلف محافظات الجمهورية.

وشددت الوزارة على أن الأفكار الانتحارية أزمة قابلة للعلاج عند طلب المساعدة في الوقت المناسب، داعية المواطنين للتواصل مع خدمات الصحة النفسية دون تردد، كما ناشدت وسائل الإعلام ومستخدمي منصات التواصل الاجتماعي بتحمل المسؤولية المهنية والإنسانية عند تناول قضايا الصحة النفسية.

وأكدت وزارة الصحة والسكان استمرار تطوير منظومة الصحة النفسية، إيمانًا بحق كل مواطن في الرعاية النفسية، ودعم الإنسان في أوقات ضعفه كمسؤولية وطنية لبناء مجتمع أكثر تماسكًا واستقرارًا.