100 مليون جنيه مخدرات وخطف.. مصرع 3 مجرمين فى مداهمات لأوكار الشر بالصعيد

تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط عناصر بؤر إجرامية من جالبى ومتجرى المواد المخدرة والأسلحة النارية غير المرخصة بنطاق عدد من المحافظات ، ومصرع 3 عناصر جنائية شديدة الخطورة عقب تبادل إطلاق النيران مع قوات الشرطة بنطاق محافظتى "قنا وأسيوط".





أكدت معلومات وتحريات قطاعى (الأمن العام - مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة) بالتنسيق مع أجهزة الوزارة المعنية قيام بؤر إجرامية بنطاق عدد من المحافظات تضم (عناصر جنائية شديدة الخطورة) بجلب كميات من المواد المخدرة والأسلحة النارية غير المرخصة تمهيداً للإتجار بها.



عقب تقنين الإجراءات تم إستهدافهم بمشاركة قطاع الأمن المركزى ، وقد أسفر التعامل عن مصرع (3 عناصر جنائية شديدة الخطورة سبق إتهامهم والحكم عليهم بالسجن والسجن المؤبد فى جنايات "إتجار بالمخدرات ، قتل ، شروع فى قتل ، سرقة بالإكراه، سلاح نارى ، خطف ") بنطاق محافظتى "قنا وأسيوط"، وضبط باقى عناصر تلك البؤر، وبحوزتهم (قرابة800 كيلو جرام من المواد المخدرة المتنوعة "حشيش، شابو ، إستروكس" - 10آلاف قرص مخدر) ، وكذا (76 قطعة سلاح نارى "19 بندقية آلية ، 30 بندقية خرطوش ، 26 فرد خرطوش - طبنجة") .

وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة قرابة (100) مليون جنيه، وذلك فى إطار مواصلة وزارة الداخلية توجيه الضربات الإستباقية للبؤر الإجرامية جالبى ومتجرى المواد المخدرة والأسلحة النارية غير المرخصة .





