اصطدام تروسيكل بموتوسيكل.. إصابة 4 أشخاص في حادث بالدقهلية

أصيب 4 أشخاص بإصابات متفرقة اثر وقوع حادث تصادم تروسيكل في موتوسيكل على طريق أجا -ميت غمر أمام المرور.

تلقت مديرية أمن الدقهلية إخطارا من شرطة النجدة يفيد بوقوع حادث تصادم تروسيكل وموتوسيكل على طريق اجا -ميت غمر .



انتقل ضباط المباحث وسيارات الاسعاف الى مكان الواقعه وتبين أصابة كلا من محمد أحمد سعد غزال 17 عاما وأصيب بدمات بالرأس وعبد الرحمن محمد طلبه 19 عاما بشتباه كسر بمفصل الفخذ الأيسر؛ محمد إيهاب محمد جاد 16 عاما ميت الخولي دمياط ياشتباه كسر بالذراع الأيسروادهم ابراهيم محمد 16 عاما ميت الخولي دمياط، ما بعد الارتجاج، وجميعهم مقيمى ميت الخولي دمياط.



تم نقل المصابين إلى مستشفى اجا وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق .

