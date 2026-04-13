مرزوق يتفقد عدد من مخابز الدقهلية لمتابعة انتظام صرف الخبز

تفقد اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية، مخبز المحافظة وعددًا من المخابز بمدينة المنصورة، لمتابعة انتظام صرف الخبز للمواطنين، والتأكد من الالتزام بالأوزان والجودة المقررة، في إطار المتابعة الميدانية المستمرة لضبط منظومة الخبز.

وشدد " المحافظ " على ضرورة الالتزام الكامل بالأوزان المقررة وجودة الخبز المنتج، مؤكدًا أن حصول المواطن على رغيف خبز مطابق للمواصفات لا تهاون فيه.

وأكد مرزوق، استمرار المرور والمتابعة على المخابز، لضمان انتظام الصرف والتعامل الفوري مع أي ملاحظات أو مخالفات، بما يحافظ على حقوق المواطنين ويحسن مستوى الخدمة المقدمة لهم.

جاء ذلك بحضور علي حسن وكيل وزارة التموين و محمد امين رئيس حي غرب المنصورة، واللواء وائل الشربيني مدير ادارة المتابعة الميدانية بمكتب المحافظ .