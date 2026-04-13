في شم النسيم.. محافظ الدقهلية يتابع مستوى النظافة بشوارع المنصورة وحديقة شجرة الدر| صور

تفقد اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية، مستوى النظافة بشوارع مدينة المنصورة وحديقة شجرة الدر، للتأكد من جاهزية المدينة والحدائق العامة لاستقبال المواطنين خلال أعياد شم النسيم، في إطار المتابعة الميدانية المستمرة لتحسين مستوى الخدمات والمظهر الحضاري للمواطنين.

جاء ذلك بحضور محمد أمين رئيس حي غرب المنصورة، محمد حمص مدير الإدارة المتكاملة للمخلفات الصلبة بالمحافظة،

وشدد " المحافظ " على ضرورة استمرار تكثيف أعمال النظافة في الشوارع والحدائق العامة على مدار اليوم، بما يضمن ظهور المدينة بالمظهر اللائق، ويوفر أجواء مناسبة للمواطنين خلال الاحتفالات.

وأكد “ مرزوق ” أهمية توفير بيئة نظيفة وآمنة للمواطنين في جميع المواقع العامة والمتنزهات، مشيرًا إلى استمرار المتابعة الميدانية للتأكد من انتظام العمل والتعامل الفوري مع أي ملاحظات.