ضبط تاجري مخدرات بحوزتهما شابو وحشيش وسلاح ناري بالدقهلية

تمكنت مباحث منية النصر، بمحافظة الدقهلية من ضبط شخصين لهما معلومات جنائية، وبحوزتهما كمية كبيرة من المخدرات، وسلاح ناري بحوزة أحدهما، وذلك في قريتين مختلفتين بنطاق مركز ومدينة منية النصر، بمحافظة الدقهلية.

تلقت مدير أمن الدقهلية، إخطارا من مركز شرطة منية النصر، يفيد بضبط شخصين من مروجي المخدرات داخل قريتي الرياض والنزل، نطاق المركز وبحوزتهما كمية من المخدرات، بأنواع وكميات مختلفة.

تشكلت حملة مكبرة من ضباط مباحث المركز، وأسفرت الحملة عن ضبط السيد، ح، ت، م، 32 عاما وشهرته الحارس، مقيم قرية الرياض، وبحوزته 89 كيس شابو، 6 فرش حشيش، سلاح ناري عبارة عن "فرد خرطوش" وتليفون ومبلغ مالي.

كما تم ضبط السيد، ر، م 29عاما وبحوزته كمية كبيرة من أقراص الترامادول المخدر أثناء ترويجها داخل قرية النزل.

تحرر عن ذلك المحضر اللازم وتولت النيابة التحقيق.