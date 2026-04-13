إصابة 4 شخاص في انقلاب ملاكى بالأراضى الزراعية بالدقهلية

أصيب 4 أشخاص بإصابات متقرقة اثر وقوع حادث انقلاب سيارة ملاكى على طريق أجا باتجاه الديرس بمحافظة الدقهلية.

تلقت مديرية أمن الدقهلية إخطارا من شرطة النجدة يفيد بوقوع حادث انقلاب سيارة ملاكي في الأراضي الزراعية على طريق الديرس .



انتقل ضباط المباحث وسيارات الاسعاف الى مكان الحادث وتبين أصابة كلا من محمد اشرف نجيب جاد 23 عاما صهرجت الصغرى باشتباه ما بعد الارتجاج

محمد هاني توكل العوضي 19 عاما بكدمات وسحاجات متفرقة

كما اصيب محمود محمد محمود أحمد 21 عاما مقيم صهرجت الصغرى باشتباه ما بعد الارتجاج وأحمد محمد بنة 22 عاما باشتباه ما بعد الارتجاج وجميعهم مقيمى صهرحت الصغرى .



تم نقل المصابين إلى مستشفى اجا.. وتحرر محضرا واخطرت النيابه العامه.

