القبض على طالب صدم قائد دراجة كهربائية في الدقهلية

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات مقطعى فيديو تم تداولهما بمواقع التواصل الإجتماعى تضمن تضرر القائمة على النشر من قيام قائد سيارة ملاكى بالإصطدام بنجلها حال قيادته لدراجة كهربائية بأحد الطرق بالدقهلية وإحداث إصابته ولاذ قائدها بالفرار .

بالفحص تبين أنه بتاريخ 20 مارس المنقضى تبلغ لمركز شرطة السنبلاوين من إحدى المستشفيات بإستقبالها نجل الشاكية (طالب "مصاب بكسور وجروح متفرقة") وبسؤاله قرر أنه حال إستقلاله دراجته الكهربائية "إسكوتر" بأحد الطرق بدائرة المركز ، إصطدم به قائد سيارة ملاكى مما تسبب فى إحداث إصابته .





أمكن تحديد وضبط السيارة المتسببة فى الواقعة وقائدها (طالب – مقيم بدائرة المركز).. وبمواجهته إعترف بإرتكاب الواقعة على النحو المشار إليه ، وعلل هروبه خشية المساءلة القانونية.





تم التحفظ على السيارة وإتخاذ الإجراءات القانونية.





