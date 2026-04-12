مخدرات أون لاين.. القبض على ديلر يدير صفحة لبيع الحشيش والآيس بالإسكندرية

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات ما تم تداوله بأحد الحسابات الشخصية بمواقع التواصل الاجتماعى، تضمن قيام صاحب الحساب بالترويج لبيع المواد المخدرة بالإسكندرية.





بالفحص، أمكن تحديد وضبط القائم على إدارة الحساب المشار إليه، وهو عاطل، له معلومات جنائية، مقيم بدائرة قسم شرطة ثان المنتزه، وبحوزته كمية من مخدرى الحشيش والآيس.

بمواجهته، اعترف بحيازته المواد المخدرة بقصد التعاطى، وقيامه بإنشاء الحساب المشار إليه بقصد النصب والاحتيال على المواطنين راغبى تعاطى المواد المخدرة، وإيهامهم بقدرته على ترويجها للتحصل منهم على مبالغ مالية.

وأقر بتحصله على المواد المخدرة المضبوطة بحوزته من عاطل، له معلومات جنائية، مقيم بذات الدائرة.

أمكن ضبطه وبحوزته كمية من مخدرى الحشيش والآيس.

بمواجهته، اعترف بحيازته المواد المخدرة بقصد الاتجار.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.





