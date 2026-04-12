نشرا فيديوهات غير لائقة.. القبض على بلوجر وزوجها في الإسكندرية

تمكنت الأجهزة الأمنية من صبط صانعة محتوى وزوجها بالإسكندرية لنشرهم فيديوهات غير لائقة.

رصدت الإدارة العامة لحماية الآداب بقطاع الشرطة المتخصصة قيام صانعة محتوى وزوجها بنشر مقاطع فيديو على صفحاتهما بمواقع التواصل الإجتماعى تتضمن محتوى وإيحاءات غير لائقة تتنافى مع القيم والمبادىء المجتمعية.

عقب تقنين الإجراءات .. تم ضبط المذكورة وزوجها حال تواجدهما بدائرة قسم شرطة أول المنتزه بالإسكندرية وبحوزتهما (هاتفى محمول "بفحص الهاتف المحمول الخاص بالمذكورة تبين إحتوائه على أدلة تؤكد نشاطها") ، وبمواجهتهما إعترفا بتصوير ونشر مقاطع الفيديو المشار إليها على صفحاتهما بمواقع التواصل الإجتماعى لزيادة نسب المشاهدات وتحقيق أرباح مالية.





تم إتخاذ الإجراءات القانونية.





