بسبب خلافات مالية.. القبض على طرفي مشاجرة بالأسلحة البيضاء بالقاهرة

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات منشور مدعوم بمقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الإجتماعى تضمن تضرر بعض الأشخاص من تعدى أخرين عليهم بإستخدام الأسلحة البيضاء بالقاهرة.





بالفحص تبين أنه بتاريخ 6 الجارى تبلغ لقسم شرطة السلام ثان من إحدى المستشفيات بوصول أحد الأشخاص "مصاب بجرح قطعى وتم حجزه بالمستشفى" على إثر مشاجرة .





بالإنتقال تبين حدوث مشاجرة بين طرف أول (3 أشقاء "لهم معلومات جنائية" إثنين منهم مصابان بجروح) ، وطرف ثان (3 أشخاص "لـ 2 منهم معلومات جنائية" أحدهم مصاب بجروح وآخر مصاب بكسر بالقدم وجروح) جميعهم مقيمين بدائرة القسم ، لخلافات مالية بينهم تعدوا خلالها على بعضهم بالضرب بإستخدام الأسلحة البيضاء مما أدى لحدوث إصابتهم.





أمكن ضبط طرفى المشاجرة .. وبمواجهتهم إعترفوا بإرتكاب الواقعة على النحو المشار إليه لذات الخلافات .





تم إتخاذ الإجراءات القانونية.





