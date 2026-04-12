مراكز الإصلاح والتأهيل تستقبل رجال الدين المسيحى لمشاركة النزلاء الإحتفال بعيد القيامة المجيد

نظّم قطاع الحماية المجتمعية إحتفالية بمناسبة عيد القيامة المجيد ، حيث أُقيم قدّاس العيد داخل دور العبادة المسيحية المُنشأة بمراكز الإصلاح والتأهيل ، والتى تم تصميمها وفق أحدث المعايير التى تتيح للنزلاء ممارسة شعائرهم الدينية فى أجواء تفيض بالسكينة والروحانية.

وجاءت مراسم القداس متزامنة مع نظيرتها فى الخارج بحضور لفيف من رجال الدين المسيحى وسط أجواء إحتفالية غلبت عليها مشاعر البهجة والطمأنينة بين النزلاء فى مشهد يعكس ما تشهده المنظومة العقابية الحديثة من تطوير يضع الإنسان فى صدارة أولوياته ويُعلى من مبادئ حقوق الإنسان كركيزة أساسية فى فلسفة الإصلاح والتأهيل.

وفى لفتة تجسد عمق التلاحم الوطنى حرص عدد من علماء الأزهر الشريف على مشاركة النزلاء المسيحيين فرحتهم مقدمين التهنئة بمناسبة عيد القيامة المجيد فى صورة تعكس وحدة النسيج المصرى وتؤكد على قيم التسامح.





ولم تقتصر مظاهر الإحتفال على الشعائر الدينية فحسب بل إمتدت لتشمل توزيع كعك العيد على النزلاء والذى جاء من إنتاج أيدى زملائهم داخل مراكز الإصلاح والتأهيل فى دلالة إنسانية تعكس نجاح برامج التأهيل والإصلاح فى صقل مهارات النزلاء وتنمية قدراتهم الإنتاجية.





كما تُجسد هذه الإحتفالية أسمى معانى الرعاية الإنسانية فى السياسة العقابية الحديثة والتى أصبحت بيئة متكاملة لإعادة البناء النفسى والفكرى للنزلاء بما يسهم فى تهذيب السلوك وتعزيز القيم الإيجابية ويمهد الطريق أمام النزلاء للإندماج فى المجتمع.







