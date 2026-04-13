إصابة 3 أشخاص في تصادم دراجة نارية وملاكي بالدقهلية

أصيب 3 أشخاص بإصابات متفرقة إثر وقوع حادث تصادم على طريق البشمور - منية النصر بمحافظة الدقهلية.

تلقت مديرية أمن الدقهلية إخطارا من شرطة النجدة يفيد بوقوع حادث تصادم دراجه نارية و سيارة ملاكي مما أدى إلى إصابة ثلاثة أشخاص.

انتقل ضباط المباحث وسيارات الاسعاف الى مكان الواقعة.

وتبين إصابة كلا من زياد مصطفى محمد 18عاما بجرح قطعي بالكوع الايسر وسحجات باليدين ؛,ايسل مصطفى محمد احمد 7اعوام بجرح قطعي باليد اليسرى واشتباه ما بعد الارتجاج وسحجات بالجسم وشيماء المتولي السيد عبدالرازق34عاما بجرح قطعي بالركبه اليسرى واشتباه ما بعد الارتجاج وسحجات بالجسم

تم نقل المصابين إلى مستشفى منية النصر وتحرر محضرا بالواقعة وتولت النيابة التحقيق