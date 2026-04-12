محافظ الدقهلية يقدّم التهنئة لنيافة الأنبا صليب بمناسبة عيد القيامة المجيد | صور

قدم اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية، التهنئة إلى نيافة الأنبا صليب أسقف مطرانية ميت غمر ودقادوس وبلاد الشرقية للأقباط الأرثوذكس، وإلى شعب الكنيسة، بمناسبة عيد القيامة المجيد، وذلك في إطار حرص المحافظة على مشاركة الإخوة الأقباط احتفالاتهم وأعيادهم الدينية.

رافق المحافظ خلال الزيارة الدكتور حسين المغربي نائب المحافظ، واللواء عماد عبد الله السكرتير العام للمحافظة، واللواء عماد الدكروري السكرتير العام المساعد، والسادة وكلاء الوزارة، وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ.

وقال " محافظ الدقهلية " أنقل إلى شعب كنيسة ميت غمر خالص تحيات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، وتهنئته القلبية بمناسبة عيد القيامة المجيد، متمنيًا لهم دوام الخير والسلام والمحبة.

وأكد " مرزوق " على أن مصر بلد المحبة والتسامح، ولن تجد دولة في العالم فيها هذا النسيج الوطني والأخوة ، وأنها تقدم نموذجًا فريدًا في التماسك الوطني والأخوة بين جميع أبنائها، مؤكدًا أن هذا النسيج الوطني المتماسك هو أحد أهم عناصر قوة الدولة المصرية.

كما قال " المحافظ " أدعو الله دائمًا أن تظل مصر أمة واحدة متماسكة، يسودها التلاحم بين جميع أبنائها، وأن يحفظ الوطن من كل سوء، ويديم عليه نعمة الأمن والاستقرار.

وأشار اللواء " طارق مرزوق " الي أن أبناء مصر نسيج واحد، وأن مشاهد مشاركة المسلمين والأقباط في الأعياد والمناسبات تعكس عمق المحبة والانتماء بين أبناء الوطن الواحد، وتؤكد أن مصر ستظل دائمًا نموذجًا للوحدة الوطنية.