محافظ الدقهلية يتفقد ميت غمر ويشدد على رفع الإشغالات من شوارع المدينة

تفقد اللواء طارق مرزوق، محافظ الدقهلية، مدينة ميت غمر، حيث تفقد شوارع المدينة للوقوف على مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين في مختلف المجالات، ورافقه خلالها الدكتور السعيد أحمد، رئيس مركز ومدينة ميت غمر.

وكلف المحافظ رئيس المركز والمدينة برفع الإشغالات بشوارع المدينة التي تعوق حركة المرور والسير وتشوه المظهر الحضاري، مع اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المخالفين، وعدم السماح بعودة تلك الإشغالات مرة أخرى.

كما تفقد المحافظ عددا من الشوارع للوقوف على مستوى النظافة، مشددا على المتابعة اليومية لمنظومة النظافة، ورفع أي تجمعات للقمامة أولا بأول، والمتابعة المستمرة للصناديق وأماكن توزيعها، ورفع محتوياتها يوميا.

وتفقد محافظ الدقهلية عددا من منافذ ومحلات البيع مشددا على الالتزام بالأسعار والاعلان عنها، ومنع اشغال الشوارع والحفاظ على نظافة المكان والتأكد من تسيير حركة المرور والسير بالشوارع والحفاظ على المظهر الحضاري للمدينة.

والتقى المحافظ المواطنين واستمع إليهم، مؤكدا لهم حرصه الشديد على تلبية مطالبهم وتوفير كافة الخدمات اللازمة حسب أولويات المشروعات، وأشار إلى أن الدولة لا تدخر جهدا في سبيل توفير جميع الخدمات للمواطنين في جميع مراكز ومدن وقرى المحافظة.