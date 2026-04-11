مصرع شخص وإصابة آخرين إثر وقوع حادث تصادم بالدقهلية

لقى شخص مجهول الهوية مصرعه وأصيب اثنبين آخرين بإصابات متفرقة اثر وقوع حادث على طريق طلخا - شرنقاش حيث وقع تصادم سيارة نقل و موتوسيكل.

تلقت مديرية أمن الدقهلية إخطارا من شرطة النجدة بوقوع حادث تصادم نقل وموتوسيكل على طريق طلخا- شرنقاش .

انتقل ضباط المباحث وسيارات الاسعاف الى مكان الواقعه وتبين مصرع شخص فى العقد الرابع من عمره مجهول الهوية

كما أصيب آخر مجهول الهوية والعنوان فى العقد الرابع من عمره بنزيف بالمخ وما بعد الارتجاج و كسر بالحوض وعصمت طاهر عبودة 38 عاما مقيم ميت الكرماء بطلخا بكسر بالقدم اليمنى

كدمات بالجسم.



تم نقل الجثة والمصابين إلى مستشفى المنصوره التخصصى .

وتحرر محضر بالواقعة وجار إخطار النيابة العامة