تناولت حبتي غلة سامة.. فتاة تقدم على إنهاء حياتها في قرية بالدقهلية

أقدمت فتاة على إنهاء حياتها، بتناول حبتين غلة سامة بإحدى قرى الدقهلية.

تلقت مديرية أمن الدقهلية ، إخطارا من شرطة النجدة يفيد بقيام فتاة بمحاولة إنهاء حياتها بقرية ميت غمر صهرجت الكبري، بجوار مدرسة التجارة.

وانتقل ضباط المباحث وسيارات الاسعاف الى مكان الواقعه وتبين قيام هدى .ع .ا 26 عاما مقيمة صهرجت الكبرى ، بتناول الحبة السامة فى محاولة لإنهاء حياتها .



وبسؤال أهليتها أكدوا مرورها بأزمة نفسية شديدة خلال الفترة الماضية.

وتم نقلها إلى مستشفى ميت غمر فى محاولة لإنقاذ حياتها، حيث دخلت مرحلة الغيبوبة .

وتحرر عن ذلك المحضر اللازم، وتولت النيابة التحقيق .

