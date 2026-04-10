الدقهلية: استمرار عمل المنافذ الجديدة لبيع الخبز المدعم بالمنصورة يوميا

أكد اللواء طارق مرزوق، محافظ الدقهلية، على استمرار عمل المنافذ الجديدة لبيع الخبز المدعم بالمنصورة يوميا، وذلك في إطار جهود المحافظة لتيسير حصول المواطنين على احتياجاتهم من الخبز وتقريب الخدمة إلى المناطق الأكثر احتياجًا.

وأوضح محافظ الدقهلية أن المنافذ الجديدة، التي انطلقت أمس، تشمل منفذ بيع الخبز بجوار مصر للطيران، ومنفذ بيع الخبز بعزبة الهويس والنهضة (الصفيح سابقًا) بنطاق حي شرق، بالإضافة إلى منفذ الخبز بشارع قناة السويس، بما يسهم في تخفيف الضغط على المنافذ القائمة وتوفير الخدمة لعدد أكبر من المواطنين.

وأكد “ مرزوق” أن البيع يبدأ يوميًا من الساعة العاشرة صباحا وحتى انتهاء الكمية، على أن يكون الحد الأقصى للصرف 40 رغيفا لكل مواطن، مشددا على انتظام التوزيع وتحقيق العدالة في حصول المواطنين على احتياجاتهم، تحت إشراف مباشر من المحافظة ومديرية التموين وحي شرق المنصورة.

وكلف محافظ الدقهلية المحاسب علي حسن، وكيل وزارة التموين، وائل عابد، رئيس حي شرق المنصورة، محمد صلاح، مدير إدارة المتابعة، بمتابعة توزيع الخبز يوميًا في المنافذ الجديدة.