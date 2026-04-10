إصابة 5 أشخاص في انقلاب تروسيكل على طريق السنبلاوين بالدقهلية

أصيب 5 أشخاص بإصابات متفرقة في حادث على طريق السنبلاوين بمحافظة الدقهلية بعدما انقلب بهم تروسيكل.

تلقت مديرية أمن الدقهلية إخطارا من شرطة النجدة يفيد بانقلاب تروسيكل واصابة 5 أشخاص على طريق السنبلاوين .



انتقل ضباط المباحث وسيارات الاسعاف إلى مكان الواقعة وتبين إصابة كلا من مريم أنور لطفي23 عاما بكدمات متفرقة بالجسم؛, مقبلة محمود عبدالمعطي 54عاما وأصيبت بسحجات متفرق بالجسم ؛

ومالك حسن الصاوي 9 أعوام بسحجات وكدمات متفرقه بالجسم شرين عبد العزيز منصور 60عاما كدمات وسحجات متفرقه بالجسم ومحمود العزب فهيم 56 عاما كدمه بالرأس وكدمات متفرقة بالجسم.

تم نقل المصابين إلى مستشفى السنبلاوين وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق