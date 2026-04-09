مصرع شخص وإصابة حفيدته إثر وقوع حادث تصادم بالدقهلية

لقي شخص مصرعه وأصيبت حفيدته باصابات متفرقة اثر اصطدام سياره مجهولة بدراجة نارية امام قرية البرامنة طريق شربين- بلقاس بمحافظة الدقهلية، وتلقت مديرية أمن الدقهلية إخطارا من شرطة النجدة يفيد بوقوع حادث اصطدام سيارة مجهولة بدراجة نارية على طريق شربين -بلقاس ومصرع شخص وإصابة طفله.



انتقل ضباط المباحث وسيارات الاسعاف الى مكان الواقعه وتبين مصرع خالد عبد العزيز القطري شعبان 54عاما وإصابة حفيدته كيان محمد خالد القطري3 اعوام باشتباه نزيف بالمخ وجرح قطعي بفروة الراس

تم نقل الجثة والمصابة إلى مستشفى شرببن.

وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.

