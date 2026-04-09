محافظ الدقهلية يقدم التهنئة للبابا تواضروس الثاني بعيد القيامة المجيد

بعث اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية، برقية تهنئة إلى قداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية، بمناسبة الإحتفال بعيد القيامة المجيد.

وقال: "يُسعدني أن أبعث لقداستكم، ولجميع الأخوة المسيحيين، بالأصالة عن نفسي وبالإنابة عن أبناء محافظة الدقهلية، أطيب التهاني القلبية وأصدق التمنيات بهذه المناسبة، داعيًا المولى عز وجل، أن يعيدها على قداستكم والأخوة المسيحيين بموفور الصحة والعافية، وعلى مصرنا الغالية، وشعبها العظيم بمزيد من الأمن والإستقرار، وأن يديم على وطننا نعمة التآلف والمحبة والوحدة الوطنية والأمن والاستقرار، في ظل القيادة الحكيمة للرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية".