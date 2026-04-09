ضبط 5 أطنان عسل أسود وأسماك ورنجة غير صالحة بالدقهلية

شنت مديرية التموين بالدقهلية على مدار يومين حملات مفاجئة بمختلف مراكز الدقهلية، بقيادة المحاسب علي حسن، وكيل وزارة التموين بالدقهلية، للتأكد من الالتزام بالأوزان والمواصفات القانونية وجودة رغيف الخبز، وفي مختلف القطاعات شملت الأسواق والمخابز ومحطات تموين السيارات وتعبئة الغاز ومحلات بيع الأسماك والفسيخ والرنجة.

وأسفرت الحملات في مجال المخابز البلدية، تحت إشراف ياسر السعودي وكيل المديرية، عن تحرير 92 مخالفة تموينية تنوعت بين نقص وزن الخبز وعدم مطابقة المواصفات القياسية وعدم وجود سجلات تشغيل إلى جانب مخالفات الاشتراطات الصحية، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية الفورية حيال المخالفين.

وفي مجال الرقابة على الأسواق تحت إشراف الدكتورة شيماء الهندي مدير عام التجارة الداخلية، أسفرت عن تحرير 67 مخالفة تموينية، حيث تم ضبط والتحفظ على كميات كبيرة من السلع المخالفة بدأت بالتحفظ على 2 طن عسل أسود و2 طن من التبغ الخام لعدم وجود مستندات دالة على مصدر الشراء، إضافة إلى ضبط 100 كرتونة تونة ماريو بإجمالي 4800 علبة، والتحفظ على 765 كجم من الفسيخ والرنجة غير الصالحة للاستهلاك الآدمي، وضبط 50 كجم رنجة و20 كجم فسيخ مجهولي المصدر، إلى جانب ضبط نحو 50 كجم كبده مجمدة وكلاوى غير صالحة للاستهلاك الآدمي، وكذلك التحفظ على 30 طبق مأكولات بحرية متنوعة بدون فواتير، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين حفاظًا على صحة المواطنين.

وفي إطار متابعة منظومة صرف السلع التموينية، تمكنت الحملات من تحرير 10 مخالفات للتجار التموينيين لمخالفة القواعد المنظمة لصرف المقررات التموينية.

وفي قطاع المواد البترولية، أسفرت أعمال التفتيش عن تحرير 15 مخالفة تموينية وضبط حالات تجميع مواد بترولية شملت التحفظ على 150 لتر سولار و150 لتر سولار و150 لتر بنزين 80، مع اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.