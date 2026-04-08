بدء البيع غدًا.. محافظ الدقهلية يفتتح منافذ جديدة للخبز لتسهيل حصول المواطنين على احتياجاتهم

أعلن اللواء طارق مرزوق، محافظ الدقهلية، عن افتتاح منافذ جديدة لبيع الخبز اعتبارًا من غد، وذلك في إطار جهود المحافظة لتيسير حصول المواطنين على احتياجاتهم من الخبز وتقريب الخدمة إلى المناطق الأكثر احتياجًا.

وأوضح المحافظ أن المنافذ الجديدة تشمل: منفذ بيع الخبز بجوار مصر للطيران، ومنفذ بيع الخبز بعزبة الهويس والنهضة الصفيح سابقًا بنطاق حي شرق، إلى جانب منفذ الخبز بقناة السويس، بما يسهم في تخفيف الضغط على المنافذ القائمة وتوفير الخدمة لعدد أكبر من المواطنين.

وأكد مرزوق أن البيع سيبدأ يوميًا من الساعة العاشرة صباحًا وحتى انتهاء الكمية، على أن يكون الحد الأقصى للصرف 40 رغيفًا لكل مواطن، بما يضمن انتظام التوزيع وتحقيق العدالة في حصول المواطنين على احتياجاتهم، تحت إشراف مباشر من المحافظة ومديرية التموين وحي شرق.

وكلف محافظ الدقهلية المحاسب علي حسن، وكيل وزارة التموين، محمد صلاح، مدير إدارة المتابعة بالإدارة العامة للحوكمة بالمحافظة، والدكتور وائل عابد بمتابعة عملية توزيع الخبز غدًا في المنافذ الجديدة.

وأشار مرزوق إلى استمرار المحافظة في دراسة التوسع بإنشاء وتشغيل منافذ جديدة لبيع الخبز، وفقًا لاحتياجات المواطنين بكل منطقة، بما يحقق سهولة الحصول على الخدمة ويخفف الأعباء عن كاهلهم.