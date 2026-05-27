الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
سفير مصر بفرنسا يشارك في صلاة عيد الأضحى.. ويوجه رسالة لأبناء الجالية

سفير مصر لدى فرنسا يشارك الجالية صلاة عيد الأضحى وينقل تهنئة الرئيس السيسي
 أدى سفير مصر لدى باريس ومندوبها الدائم لدى اليونسكو، السفير الدكتور طارق دحروج، صلاة عيد الأضحى المبارك بمسجد باريس الكبير، بحضور أعضاء البعثة الدبلوماسية، إلى جانب حشد من أبناء الجالية المصرية والعربية والإسلامية في فرنسا.

كما نقل السفير طارق دحروج تحيات وتهنئة الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى أبناء الجالية المصرية، متمنيًا لهم عيدًا سعيدًا، ومؤكدًا حرص القيادة السياسية على التواصل المستمر مع المصريين في الخارج ورعاية مصالحهم.

وجاء نص رسالة رئيس الجمهورية: "إخوتي وأبنائي مسلمي مصر بالخارج.. يطيب لي أن أبعث إليكم بأصدق التهاني وأطيب التمنيات بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك، الذي تتجلى فيه قيم التضحية والتضامن والأخاء، داعيًا الله تعالى أن يجعله عيدًا سعيدًا مباركًا، وأن يعيده عليكم بكل الخير والبركات، وعلى مصرنا الغالية بدوام التقدم والرقي والازدهار. وكل عام وأنتم بخير.. عيد سعيد".

من جانبهم، أعرب أبناء الجالية عن بالغ شكرهم وتقديرهم للرئيس السيسي على تهنئته الكريمة، مثمنين اهتمام الدولة بتعزيز الروابط مع أبنائها في الخارج، ودعم أواصر ارتباطهم بوطنهم الأم، داعين الله أن يعيد هذه المناسبة المباركة على مصر بالخير واليُمن والبركات.

