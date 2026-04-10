قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
ستاندرد آند بورز تثبت التصنيف الائتماني لمصر عند B/B مع نظرة مستقبلية مستقرة
هل تعليق صورة المتوفى في البيت حرام؟.. أمين الفتوى يجيب
الخليج وإيران على طاولة واحدة .. روسيا تعيد طرح مبادرتها بشأن أمن المنطقة
وضع قدما في نهائي الكونفدرالية.. الزمالك يعود بانتصار من الجزائر ويهزم بلوزداد بهدف برازيلي
بعد سنتين وتأييد الحكم على المتهمين .. إقامة عزاء كبير لـ الطفل يوسف بقريته بالدقهلية | صور
داخل شارع مزدحم في الوايلي.. القصة الكاملة لواقعة التحرش بفتاة في وضح النهار
الشروط وطريقة التقديم .. وظائف خدمة عملاء في بنك مصر 2026 لخريجي الكليات المختلفة
مبادرة لإنقاذ الأطفال من دوامة صراعات الكبار | «بداية جديدة» تطلق جرس إنذار : التأهيل بعد الطلاق ضرورة لا رفاهية
عرض أمريكي مغري.. هل يرحل زيزو عن الرحيل عن الأهلي في ميركاتو الصيف
رجال طائرة الأهلي| الحسيني: نفذنا تعليمات الجهاز الفني أمام الزمالك.. وشكرًا للجماهير
شاهد .. بسمة وهبة تضرب ضيفها المطرب على الهواء
اتصال تاريخي .. أول تواصل مباشر بين لبنان وإسرائيل برعاية أمريكية
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

بعد سنتين وتأييد الحكم على المتهمين .. إقامة عزاء كبير لـ الطفل يوسف بقريته بالدقهلية | صور

همت الحسينى

أقامت أسرة الطفل يوسف احمد فتحى ابن قرية الشوامى بمحافظة الدقهلية عزاء كبيرا عقب تأييد الحكم بالاعدام على المتهمين بالتخلص منه وإسدال الستار على قضية امتدت لأكثر من عامين.


وقالت جدته "الحمد لله أنه اتحكم عليهم  وحق يوسف رحع  بقالنا سنتين ونص مستنبن يتعدموا وحق ابن ابنى يرجع وحسبى الله ونعم الوكيل فيهم  حرمونا منه ليه ؛   يوسف كان طيب اوى وحفظ القران وشاطر في المدرسه كل الناس كانت بتحبه ما اعرفش ليه عمله فيه كده يا رب يصبرنا على فراقه.
فيما قال عم  الشهيد يوسف ويدعى حماده جوده انهم رفضوا  اقامه  العزاء  الا عندما يتم الحكم على المتهمين بالاعدام وتأييد الحكم وهذا يعني انتصارا للقضاء المصري موجها الشكر للقضاء المصري ولشرطه بلقاس والدقهليه الذين بذلوا مجهودا كبيرا في كشف الحقيقه واظهار خفايا القضيه مضيفا بأن الجميع في حاله سعاده نظرا لعوده حق يوسف وان العزاء كبير ويقام بالقرية .
وكانت جنايات المنصوره  قد قضت بإعدام كلا من  «علاء. ح م »، طالب بكلية الحقوق، و«السيد. م. ع»، 50 عاما ،والحكم باالسجن المؤبد  «لرنا. .م .م»، 37 عاما ، ربة منزل،  حيث ان المتهمين  فى  شهر أكتوبر 2023 أقدموا على قتل الطفل يوسف أحمد فتحى، عمدًا مع سبق الإصرار والترصد، بأن اتفقا على خطفه واحتجازه فى محل المتهم الثانى، وخشية افتضاح أمرهم عقدوا العزم على قتله وأعدوا لهذا الغرض أدوات حجر أسمنتى وحبلا وقاموا بتقييده وكمموا فمه واقتادوه داخل سيارة ملك شقيق المتهم الثانى إلى إحدى الترع وقاموا بربط الحجر بالحبال على جسده وألقوه فى الترعة، ما تسبب فى وفاته.


 

الدقهليه محافظه الشوامى بلقاس

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

ترشيحاتنا

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

