بعد سنتين وتأييد الحكم على المتهمين .. إقامة عزاء كبير لـ الطفل يوسف بقريته بالدقهلية | صور

أقامت أسرة الطفل يوسف احمد فتحى ابن قرية الشوامى بمحافظة الدقهلية عزاء كبيرا عقب تأييد الحكم بالاعدام على المتهمين بالتخلص منه وإسدال الستار على قضية امتدت لأكثر من عامين.



وقالت جدته "الحمد لله أنه اتحكم عليهم وحق يوسف رحع بقالنا سنتين ونص مستنبن يتعدموا وحق ابن ابنى يرجع وحسبى الله ونعم الوكيل فيهم حرمونا منه ليه ؛ يوسف كان طيب اوى وحفظ القران وشاطر في المدرسه كل الناس كانت بتحبه ما اعرفش ليه عمله فيه كده يا رب يصبرنا على فراقه.

فيما قال عم الشهيد يوسف ويدعى حماده جوده انهم رفضوا اقامه العزاء الا عندما يتم الحكم على المتهمين بالاعدام وتأييد الحكم وهذا يعني انتصارا للقضاء المصري موجها الشكر للقضاء المصري ولشرطه بلقاس والدقهليه الذين بذلوا مجهودا كبيرا في كشف الحقيقه واظهار خفايا القضيه مضيفا بأن الجميع في حاله سعاده نظرا لعوده حق يوسف وان العزاء كبير ويقام بالقرية .

وكانت جنايات المنصوره قد قضت بإعدام كلا من «علاء. ح م »، طالب بكلية الحقوق، و«السيد. م. ع»، 50 عاما ،والحكم باالسجن المؤبد «لرنا. .م .م»، 37 عاما ، ربة منزل، حيث ان المتهمين فى شهر أكتوبر 2023 أقدموا على قتل الطفل يوسف أحمد فتحى، عمدًا مع سبق الإصرار والترصد، بأن اتفقا على خطفه واحتجازه فى محل المتهم الثانى، وخشية افتضاح أمرهم عقدوا العزم على قتله وأعدوا لهذا الغرض أدوات حجر أسمنتى وحبلا وقاموا بتقييده وكمموا فمه واقتادوه داخل سيارة ملك شقيق المتهم الثانى إلى إحدى الترع وقاموا بربط الحجر بالحبال على جسده وألقوه فى الترعة، ما تسبب فى وفاته.



