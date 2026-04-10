الدقهلية: تحرير 97 مخالفة تموينية في حملات على المخابز والأسواق.. صور

شنت مديرية التموين بالدقهلية حملات ضمن خطة رقابية تستهد إحكام السيطرة على الأسواق وضمان وصول الدعم لمستحقيه والتصدي لكافة صور المخالفات.

انطلقت الحملات التموينية في مراكز ومدن المحافظة، استهدفت المخابز البلدية والأسواق والأنشطة التموينية ومحطات الوقود ومستودعات البوتاجاز، تأكيدا لاستمرار الرقابة التموينية وفرض الانضباط وتحقيق التوازن داخل الأسواق وحماية المواطنين.

ففي مجال المخابز البلدية، تم تحرير 59 مخالفة تموينية، تنوعت بين نقص وزن الخبز وعدم مطابقة المواصفات وعدم وجود سجلات تشغيل، إلى جانب مخالفات الاشتراطات الصحية.

وفي قطاع الأسواق تم تحرير 32 مخالفة تموينية، وتمكنت من ضبط سلع مجهولة المصدر، شملت التحفظ على جركن زيت طعام 11 كجم و3 قراص جبنة و2 صفيحة جبنة و60 زجاجة زيت طعام، بالإضافة إلى 24 عبوة زيت سيارات بدون فواتير.

وأسفرت الحملات عن تحرير 3 مخالفات للتجار التموينيين لمخالفة القواعد المنظمة لصرف السلع التموينية.

وفي قطاع المواد البترولية، تم تحرير 3 مخالفات تموينية، تضمنت استخدام أسطوانة غاز في غير الغرض المخصص لها، مع التحفظ على أسطوانة غاز سعة 12.5 كجم واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.