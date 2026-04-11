إصابات مختلفة.. كلب ضال يعقر 5 أشخاص في ميت غمر بالدقهلية

عقر كلب ضال خمسة أشخاص بميت غمر بمحافظة الدقهلية، وتم نقلهم إلى المستشفى.



وتلقت مديرية أمن الدقهلية إخطارا من شرطة النجدة يفيد بعقر كلب بشارع البريد بميت غمر ل5 أشخاص مما أدى لاصابتهم بإصابات متفرقة

انتقل ضباط المباحث وسيارات الاسعاف الى مكان الواقعة.

وتبين إصابة كل من وفاء محمد على خاطر

59 عاما بجرح سطحى بالساق اليمنى ومنى فتحى متولى

50 عاما بخدش سطحى بالساق اليسرى

واصيبت منال فؤاد متولى سليم 50 عاما بخدش سطحى بالقدم اليسرى ؛ايمن السعيد احمد سعد

(امين شرطه) 49 عاما بخدش سطحى بالقدم اليسرى ودينا عيد صلاح

17 عاما بخدش سطحى بالقدم اليمنى.

وتم نقل المصابين إلى مستشفى ميت غمر وتحرر محضر بالواقعة واخطرت النيابة العامة.