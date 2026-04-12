قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
english EN
طه جبريل

محافظات

الدقهلية: تقديم 3316 خدمة لـ 1069 مواطن في قافلة طبية مجانية ببلقاس

همت الحسينى

تابع اللواء طارق مرزوق، محافظ الدقهلية، أعمال القافلة الطبية المجانية التي أقيمت بقرية 31 بصار مركز بلقاس، على مدار يومين، حيث قدمت 3316 خدمة استفاد منها 1069 مواطنًا  بالكشف وتلقي العلاج مجانًا.

 وأوضح المحافظ أن هذه القافلة تأتي بالتنسيق مع وزارة الصحة، ضمن خطة لتسيير القوافل الطبية المجانية.

وأكد المحافظ على استمرار القوافل العلاجية المجانية لخدمة المواطنين خاصة في المناطق البعيدة، وتوفير الخدمة الطبية المجانية لهم في أماكن إقامتهم، في إطار خطة القوافل المجانية التابعة لمديرية الصحة وقوافل العلاج المتكاملة، وأن يتم تحويل الحالات الخاصة، لاستكمال العلاج بمستشفيات مديرية الصحة، كما يتم إصدار قرارات علاج على نفقة الدولة.

وأوضح  الدكتور حمودة الجزار، وكيل وزارة الصحة بالدقهلية، أن القافلة الطبية المجانية استمرت على مدار يومي 10,11 أبريل الجاري، تحت إشراف الدكتور رامز شوقي، منسق القوافل العلاجية.

وقال الدكتور "الجزار" إن عدد المستفيدين من القافلة بلغ 1069 مواطنًا تم الكشف عليهم وعلاجهم في تخصصات مختلفة، حيث ضمت القافلة 4 عيادات متنقلة، أجرت الكشف على 233 باطنة، 239 أطفال، جراحة 68، أسنان 74، رمد 77، نسا 51، وتنمية الأسرة 111، جلدية 90، عظام 153.

كما قامت القافلة بإجراء 166 أشعة عادية وموجات صوتية، الكشف المبكر عن الضغط والسكر لـ 156، فحص معمل الدم والطفيليات لـ 273، عقد 37 ندوة تثقيفية استفاد منها 520 متردد، وإحالة حالتين للعلاج بالمستشفى، 24 حالات خلع أسنان، وعلاج حالة على نفقة الدولة.

الدقهلية محافظه قافله طبيه محافظ

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

