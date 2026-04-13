قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
بهجة الربيع تنعش سياحة جنوب سيناء.. إقبال كثيف على المنتجعات والشواطئ في شم النسيم
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
بهجة الربيع تنعش سياحة جنوب سيناء.. إقبال كثيف على المنتجعات والشواطئ في شم النسيم

منتجعات شرم الشيخ في شم النسيم
ايمن محمد

شهدت المنتجعات السياحية بجنوب سيناء انتعاشًا ملحوظًا في نسب الإشغال الفندقي، سواء من السياحة الداخلية أو الدولية، حيث توافد الزائرون من مختلف الجنسيات للاستمتاع بالأجواء الفريدة التي تتميز بها المحافظة، ومياهها الصافية، وتنوع الألعاب والأنشطة المائية.

وتضمّن بوفيه المنتجعات السياحية مجموعة من الأسماك المملحة، مثل «الرنجة، الفسيخ، السردين»، إلى جانب أطعمة وحلويات بألوان الربيع، فضلًا عن ديكورات مبهجة تعكس أجواء الاحتفال بأعياد الربيع، وهو ما جذب السائحين من مختلف الجنسيات لتجربة هذه المأكولات والمشروبات.

وفي السياق ذاته، شهدت الشواطئ العامة بمدن الطور، ورأس سدر، وأبو زنيمة، وأبو رديس، توافد مئات المواطنين والزائرين من مختلف المحافظات المصرية، للاحتفال بشم النسيم وسط أجواء من البهجة.

وقال أحمد مجدي طلالة، المدير التنفيذي لجمعية أصدقاء السياحة بجنوب سيناء، إن منتجعات مدن خليج العقبة «شرم الشيخ، دهب، نويبع، طابا» تشهد إقبالًا متزايدًا تزامنًا مع احتفالات الربيع، مؤكدًا أنها استعدت مبكرًا لهذا الحدث من خلال تقديم بوفيهات متنوعة تناسب مختلف الأذواق، وعلى رأسها المأكولات المصرية المرتبطة بشم النسيم، مثل «الفسيخ، الرنجة، السردين، الفول النابت، الحمص، والبيض الملون»، والتي حظيت بإعجاب السائحين.

وأوضح أن السائحين يحرصون أيضًا على تجربة المأكولات الشعبية، مثل الطعمية والفول على الإفطار، إلى جانب مختلف أنواع الأسماك المملحة وغير المملحة على الغداء، فضلًا عن الاستمتاع بالأنشطة الترفيهية، مثل حفلات «الفوم بارتي»، والفلاي بورد، وتلوين البيض على حمامات السباحة، في أجواء احتفالية مبهجة.

ومن جانبه، قال ماجد توفيق، مسؤول أحد المنتجعات السياحية بشرم الشيخ، إن المنتجعات حرصت على تنظيم برامج ترفيهية متنوعة، شملت حفلات تلوين للأطفال والكبار، وعروضًا غنائية واستعراضية على الشواطئ وحمامات السباحة، إلى جانب تنفيذ ديكورات مبهجة، تضمنت مجسمات كبيرة للبيض، وبوفيهات مزينة بتشكيلات فنية من الخضروات، مثل الخيار والبنجر والجزر.

وأضاف أن من أبرز مظاهر التجديد هذا العام إنشاء حظيرة مصغرة للطيور، تضم دجاجًا وأرانب حية، والتي لاقت إعجاب السائحين، خاصة الأطفال، الذين حرصوا على التفاعل معها والتقاط الصور التذكارية.

وعلى جانب آخر، شهدت الشواطئ العامة بمدن خليج السويس إقبالًا كثيفًا من المواطنين وزائري المحافظة، ما استدعى تكثيف التواجد الأمني، وتمركز سيارات الإسعاف والحماية المدنية، لتأمين الاحتفالات.

وأكد علي حمادة، رئيس مدينة الطور، تزايد الإقبال على حجز شاليهات اليوم الواحد بالشواطئ، مع توفير خدمات الإنقاذ البحري، ووضع علامات إرشادية لتحديد مناطق السباحة الآمنة.

فيما أوضح حسني راشد، رئيس مدينة رأس سدر، أن نسب الإشغال بالقرى السياحية بلغت 100%، وأن الشواطئ استقبلت 45 رحلة من مختلف المحافظات، مشيرًا إلى إعلان حالة الطوارئ، والتنسيق مع الجهات المعنية لتأمين الاحتفالات، وتوفير سبل الراحة للزائرين، تنفيذًا لتوجيهات اللواء إسماعيل كمال، محافظ جنوب سيناء.

جنوب سيناء شم النسيم منتجعات شرم الشيخ احتفال

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

ترشيحاتنا

ﻣﻘﺎﻻﺕ

