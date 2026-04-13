قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

حوادث

تأمين شم النسيم .. دوريات للانشات الإنقاذ النهري وانتشار الشرطة النسائية لمنع التحرش

شم النسيم
شم النسيم
ندى سويفى

تستمر الخدمات الأمنية في عمليات تأمين احتفالات المواطنين بشم النسيم عقب انتهاء عيد القيامة، حيث نشرت قوات الحماية المدنية بالجيزة لنشات الإنقاذ النهري بالمسطح المائي لتأمين احتفالات المواطنين في نهر النيل.

وكشفت مصادر أمنية أن كافة قطاعات مديرية أمن الجيزة استنفرت للمشاركة في تأمين احتفالات شم النسيم وخاصة قطاع الحماية المدنية بإداراته للمفرقعات والإطفاء والانقاذ النهري والبري وقالت المصادر إنه تم نشر لنشات الإنقاذ النهري علي مختلف ضفاف نهر النيل بالاشتراك مع شرطة المسطحات المائية والتي بدأت بدوريات علي مدار الساعة منذ أمس وحتي انتهاء مظاهر الاحتفالات، فيما قامت القيادات بعمل مرورات على المعديات النهرية لفحص المراكب بها والتأكد من تراخيصها والتزام المراكبية بالحمولة المقررة لكل مركب منعا لوقوع حوادث غرق.

وعلى مستوى الحدائق والمتنزهات العامة والكبرى تنتشر قوات مكافحة جرائم العنف ضد المرأة والطفل وذوي الاحتياجات الخاصة، لمواجهة التحرش حيث تقوم بالمرور على الحدائق العامة ويتولي خبراء المفرقعات تعقيم الحدائق والمتنزهات من الداخل ومحيطها من الخارج.

وتناشد القوات المواطنين وخاصة الفتيات والسيدات، بالإبلاغ فورا ما إذا تعرضن لأية مضايقات أو تحرش سواء لفظي او جسدي، لاتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة تجاه المتحرش كما تنتشر القوات بمحيط المتنزهات وايضا دور السينما بالمناطق المختلفة.

وشدد اللواء محمد مجدي أبو شميلة، مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة، على الوحدات الشرطية باليقظة التامة خلال الاحتفالات، وعدم السماح لداعمي الفوضى والمتحرشين ومستغلي الفرص بإفساد فرحة المصريين، كذلك عدم السماح بالمساس بالأمن القومي.

وأشار مصدر أمني، إلى أن كافة وحدات وقطاعات المديرية انتشرت في الشارع الجيزاوي لتأمين الوحدات، إضافة إلى 150 فرد شرطة منتدبين من المديريات والمصالح الأخرى لتدعيم التأمين، فيما دفعت مديرية أمن الجيزة بما يقرب من 1600 شرطي إلي الشارع لتأمين الاحتفالات ما بين المنشآت العامة والسفارات والحدائق ودور العبادة ودور السينما والمراكز التجارية، وقرابة 50 ونشًا لرفع كافة السيارات المتروكة ومنع الانتظار في الأماكن الممنوعة أو تعطيل حركة السير.

ونوه المصدر، إلى أن مديرية أمن الجيزة، دفعت بوحدات قطاع مكافحة العنف ضد المرأة، من خلال ما يقرب من 50 من عناصر الشرطة النسائية لتأمين السيدات خلال العيد وردع المتحرشين، كما دفعت بما يقرب من 30 تشكيلا أمنيا لحفظ الأمن في الشارع ما بين تشكيلات للأمن المركزي، ووحدات المباحث، وسيارات الانتشار السريع، في أشكال تمركزات وأقوالًا أمنية متحركة وثابتة. 

وانتشرت قوات شرطة تأمين المنطقة الاثرية بعد اخطار من الجهات المختصة بقدوم وفود أجنبية لزيارة الأهرامات وأبو الهول والتجول بالمنطقة الأثرية ونفذت قوات التأمين الخطة الامنية باتخاذ كافة الإجراءات الأمنية اللازمة لحين انتهاء زيارة الوفود وجولتهم للمنطقة الأثرية.

وتعتمد خطة التأمين علي تشديد التأمينات المنطقة بالكامل واجراء عمليات تمشيط وانتشار دوريات أمنية وأيضا تفتيش الزائرين لسفح الأهرامات أو المنطقة الأثرية وتتولي مباحث الفنادق عملية تأمين الفنادق علي مستوي القاهرة والجيزة خاصة الفنادق الكبري بوسط البلط وفندق مينا هاوس لاستقبالهم اشغالات من السائحين خلال فترة الأعياد.

انتشار الشرطة النسائية لمنع التحرش التحرش تأمين شم النسيم احتفالات المواطنين بشم النسيم لانشات الإنقاذ النهري عيد القيامة المجيد

