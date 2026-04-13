سقوط نصاب استولى على أموال مواطن بزعم تخصيص قطعة أرض

تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط أحد الأشخاص لقيامه بالنصب والإحتيال على آخر والإستيلاء منه على مبلغ مالى مقابل تخصيص قطعة أرض له على خلاف الحقيقة.





تبلغ للإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة من (أحد الأشخاص – مقيم بالجيزة) بتضرره من آخر لقيامه بالنصب والإحتيال عليه والزعم بقدرته على تخصيص قطعة أرض زراعية له بإحدى المحافظات مقابل تحصله على مبلغ مالى "رشوة" من خلال إيهامه بأنه يعمل بإحدى الهيئات الزراعية ويمتلك نفوذاً لدى عدد من المسؤلين بها "على خلاف الحقيقة" ، وتمكنه بموجب ذلك من الإستيلاء منه على مبلغ مالى، ولم يفى بذلك.



عقب تقنين الإجراءات تم تحديد وضبط مرتكب الواقعة (له معلومات جنائية) بدائرة قسم شرطة الأهرام بالجيزة .. وبمواجهته أقر بإرتكابه الواقعة على النحو المشار إليه.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.





