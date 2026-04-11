إخماد حريق مخزن أعلى كشري شهير في الحوامدية وفحص وجود إصابات.. صور

سيطرت قوات الحماية المدنية بالجيزة على حريق اندلع في مخزن أعلى كشري هند بمدينة الحوامدية.

تلقت غرفة النجدة بمديرية أمن الجيزة، بلاغا باندلاع حريق بمخزن أعلى محل كشرى هند في الحوامدية، انتقل رجال المباحث لمكان البلاغ، وتبين من خلال الفحص اشتعال النيران بمخزن أعلى محل كشري هند، وتم الاستعانة برجال الحماية المدنية لمحاصرة الحريق وإخماده قبل امتداده للمحلات المجاورة، ويجرى الآن فحص وجود إصابات من عدمه حيث انتقلت سيارات الإسعاف إلى مسرح الحريق.

ويستمع رجال المباحث لأقوال العاملين بالمخزن، لكشف سبب اندلاعه، تمهيدا لإجراء معاينة وإخطار النيابة المختصة للتحقيق.